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РИА Новости

Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики

Вчера, 13:38
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.
"Во внешней политике нам надо и видение, и структурированный процесс. Сегодня никакого порядка нет — ни хорошего, ни плохого. Нет в принципе внешней политики. Возможно, она появится. Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с завтрашнего дня я буду в отпуске. Нет проблем", — сказал он в интервью изданию LIGA.net.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
2 июля, 16:55
Конфликт интересов, или Почему поссорились Зеленский и КлимкинВладимир Зеленский вновь попросил Раду рассмотреть вопрос об отставке Павла Климкина. В эфире радио Sputnik эксперты прокомментировали непростые отношения украинского президента и министра иностранных дел.
В последние дни между Зеленским и Климкиным разгорелся конфликт: президент обвинил министра в том, что тот ответил на российскую ноту по арестованным украинским морякам без согласования с ним, и пожаловался, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета. Климкин в ответ заявил, что нота не должна была согласовываться с президентом, тем более что глава государства к нему вообще не обращался.
После этого Зеленский попросил премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь главу МИД к дисциплинарной ответственности, на что тот предложил отправить Климкина в отпуск. Сам министр заявил, что уходит в "политический отпуск".
Кроме того, президент уже во второй раз направил в Верховную раду представление об отставке Климкина. Ранее заявление об отставке подавал и сам глава МИД, но парламент проголосовал против.

Нота о моряках

В ноте, которую Россия 25 июня направила в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины, Киеву предлагалось пойти навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении моряков, арестованных по делу о нарушении государственной границы России в районе Керченского пролива. Речь шла о том, чтобы освободить моряков в обмен на письменные гарантии того, что они в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли, не будут уничтожены.
Климкин в ответ потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала по морскому праву и освободить всех задержанных. В российском МИД отказ Киева обсуждать освобождение сограждан назвали парадоксом, а позже подтвердили, что предложение остается в силе.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
1 июля, 20:06
Климкину надоел "политический бардак", а Зеленскому – КлимкинУкраинский президент потребовал наказать главу МИД, который делает, что захочет. А Климкин ответил, мол, злые вы, уйду я от вас. В отпуск. Политический.
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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