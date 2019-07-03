Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.

"Во внешней политике нам надо и видение, и структурированный процесс. Сегодня никакого порядка нет — ни хорошего, ни плохого. Нет в принципе внешней политики. Возможно, она появится. Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с завтрашнего дня я буду в отпуске. Нет проблем", — сказал он в интервью изданию LIGA.net

В последние дни между Зеленским и Климкиным разгорелся конфликт: президент обвинил министра в том, что тот ответил на российскую ноту по арестованным украинским морякам без согласования с ним, и пожаловался, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета. Климкин в ответ заявил, что нота не должна была согласовываться с президентом, тем более что глава государства к нему вообще не обращался.

После этого Зеленский попросил премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь главу МИД к дисциплинарной ответственности, на что тот предложил отправить Климкина в отпуск. Сам министр заявил, что уходит в "политический отпуск".

Кроме того, президент уже во второй раз направил в Верховную раду представление об отставке Климкина. Ранее заявление об отставке подавал и сам глава МИД, но парламент проголосовал против.

Нота о моряках

В ноте, которую Россия 25 июня направила в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины, Киеву предлагалось пойти навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении моряков, арестованных по делу о нарушении государственной границы России в районе Керченского пролива. Речь шла о том, чтобы освободить моряков в обмен на письменные гарантии того, что они в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли, не будут уничтожены.