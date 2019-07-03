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РИА Новости

Союз страховщиков создал карту возможных затоплений в Амурской области

Вчера, 13:35
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© Фото : пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС РоссииПаводок в Амурской области
Паводок в Амурской области
© Фото : пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС России
Паводок в Амурской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) завершил пилотный проект по созданию карты территорий, находящихся в зоне риска затоплений, в будущем проект может перейти на площадку Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), сообщила вице-президент ВСС Светлана Гусар в ходе Международной конференции по страхованию.
О начале работы группы по созданию такой карты стало известно в октябре прошлого года. Как уточнила Гусар, подрядчиком для проекта была выбрана дочерняя компания "Роскосмоса". При его осуществлении были взяты данные с гидрологических постов наблюдения более чем за столетний период и привязаны к территориям с учетом их высот.
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Пилотный проект распространялся на Амурскую область, которая сильно пострадала от наводнения в 2013 году, по результатам была построена цифровая модель местности. Готовый сервис объединяет космические фотоснимки с зафиксированными с гидрологических постов наблюдениями: он позволяет найти конкретный объект на карте, посмотреть, какова вероятность его затопления, и увидеть, как себя вела вода на снимках со спутников.
"В настоящий момент мы завершили работу над пилотным проектом, пилотный проект признан успешным. В связи с ограниченным финансированием в рамках ВСС этого проекта мы очень признательны РНПК, которая нашла возможность и поддержала целесообразность этого проекта. На уровне наблюдательного совета принято решение о возможном развитии этого проекта на площадке РНПК. В настоящий момент мы обсуждаем подробности дальнейшего развития этого проекта", - сказала Гусар.
Уже сейчас есть большие планы по развитию проекта, отметила она. Эти планы включают добавление в сервис информации по пожарам, землетрясениям, стихийным бедствиям иного рода, а также покрытие проектом всей территории РФ. "Мы считаем, что это крайне важно и будет востребовано государственными органами, в том числе, при проектировании, строительстве и выдаче разрешительной документации на использование тех или иных территорий при строительстве", - добавила Гусар.
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