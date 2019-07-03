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РИА Новости

Верховный суд Дагестана оставил под арестом журналиста Гаджиева

Вчера, 13:21
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МАХАЧКАЛА, 3 июн - РИА Новости. Верховный суд Дагестана оставил под арестом журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в участии в террористической деятельности и финансировании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева на два месяца, после чего защита заявила, что обжалует это решение, и направила апелляцию в Верховный суд республики.
Три газеты в Дагестане вышедшие с одинаковой передовицей в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева
21 июня, 11:33
Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
"Проверив материалы первой инстанции, выслушав пояснения адвокатов, суд постановил решение Советского районного суда оставить в силе", - сказал судья Абдулнасир Гимбатов.
Сам Гаджиев свою вину не признает. После его ареста дагестанские еженедельники "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" вышли с одинаковой передней полосой c лозунгами "Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев" и #СвободуАбдулмумину. Тем самым издания выражают протест по поводу ареста редактора "Черновика".
По словам адвокатов, обвинение Гаджиеву до сих пор не предъявлено.
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