Верховный суд Дагестана оставил под арестом журналиста Гаджиева

МАХАЧКАЛА, 3 июн - РИА Новости. Верховный суд Дагестана оставил под арестом журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в участии в террористической деятельности и финансировании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева на два месяца, после чего защита заявила, что обжалует это решение, и направила апелляцию в Верховный суд республики.

"Проверив материалы первой инстанции, выслушав пояснения адвокатов, суд постановил решение Советского районного суда оставить в силе", - сказал судья Абдулнасир Гимбатов.

Сам Гаджиев свою вину не признает. После его ареста дагестанские еженедельники "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" вышли с одинаковой передней полосой c лозунгами "Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев" и #СвободуАбдулмумину. Тем самым издания выражают протест по поводу ареста редактора "Черновика".