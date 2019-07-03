Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T13:30Z
https://ria.ru/20190703/1556161281.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/98856/28/988562841_0:154:3000:1842_1036x0_80_0_0_b70f41de05bac2778701421066c4c1dd.jpg
РИА Новости
Туризм

Туристы рассказали, как относятся к идее введения платы за въезд в Венецию

Вчера, 13:30
349
© РИА Новости / Илона ГоловинаВиды Венеции
Виды Венеции
© РИА Новости / Илона Головина
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Большинство российских туристов положительно относятся к решению властей Венеции ввести плату за въезд в исторический центр города, сообщает Ozon.travel.
Эксперты сервиса опросили более тысячи пользователей и выяснили, как они относятся к инициативе венецианских властей, и не станет ли дополнительный взнос препятствием для посещения города.
Треть опрошенных (35%) отметили, что относятся к инициативе положительно и готовы оплачивать въезд, поскольку центр Венеции переполнен туристами, и это мешает осматривать достопримечательности. Они бы хотели, чтобы в городе было меньше туристов одновременно.
Около 28% респондентов согласились, что благодаря нововведению город сможет решить инфраструктурные проблемы. Они надеются, что такая мера приведет к снижению цен на питание, размещение в отелях и сувениры.
Еще 23% не уверены, что с введением платы за въезд в центр что-то изменится. Респонденты считают, что это лишь еще один способ пополнить городскую казну.
Лишь 14% признались, что не готовы доплачивать за посещение Венеции и откажутся от поездки туда.
По данным сервиса, спрос на путешествия в Венецию за год увеличился на 32%, средний чек за перелет вырос на 16%, до 23 тысяч рублей.
Виды Венеции
1 июля, 19:06
Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года
320012
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмРоссияИталияВенеция
Рекомендуем
Вулкан Стромболи в Тирренском море
В Италии погиб турист при извержении вулкана Стромболи
РИА
Новости
Китай сделал представление Британии из-за заявлений МИД о Гонконге
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате
Предложение России по украинским морякам остается в силе, сообщил источник
Лента
новостей
В ООН расценили авиаудар под Триполи как военное преступление
ДТП
Треть ДТП в России происходит из-за лобовых столкновений, заявили в ГИБДД
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
Париж
Власти Парижа планируют убрать туристические автобусы с центральных улиц
Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак
Сторчак назвал выдвижение Лагард на пост главы ЕЦБ большим сюрпризом
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Авиавласти России и Чехии ведут переговоры по полетам между странами
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы
Евросоюз назвал решение России о запрете полетов в Грузию необоснованным
В Рязани задержали бывшего учителя, подозреваемого в продаже наркотиков
Поселок Коктебель в Крыму
Kayak и Momondo перестали отображать отели в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
Лента новостейМолния