Туристы рассказали, как относятся к идее введения платы за въезд в Венецию

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Большинство российских туристов положительно относятся к решению властей Венеции Большинство российских туристов положительно относятся к решению властей Венеции ввести плату за въезд в исторический центр города, сообщает Ozon.travel.

Эксперты сервиса опросили более тысячи пользователей и выяснили, как они относятся к инициативе венецианских властей, и не станет ли дополнительный взнос препятствием для посещения города.

Треть опрошенных (35%) отметили, что относятся к инициативе положительно и готовы оплачивать въезд, поскольку центр Венеции переполнен туристами, и это мешает осматривать достопримечательности. Они бы хотели, чтобы в городе было меньше туристов одновременно.

Около 28% респондентов согласились, что благодаря нововведению город сможет решить инфраструктурные проблемы. Они надеются, что такая мера приведет к снижению цен на питание, размещение в отелях и сувениры.

Еще 23% не уверены, что с введением платы за въезд в центр что-то изменится. Респонденты считают, что это лишь еще один способ пополнить городскую казну.

Лишь 14% признались, что не готовы доплачивать за посещение Венеции и откажутся от поездки туда.