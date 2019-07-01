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РИА Новости
Туризм

Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года

Вчера, 19:06
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© РИА Новости / Илона ГоловинаВиды Венеции
Виды Венеции
© РИА Новости / Илона Головина
РИМ, 1 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.
Решение о платном въезде в центр Венеции было принято городскими властями в конце февраля. Возможность введения этого необычного сбора была предусмотрена еще в декабре 2019 года при принятии парламентом Италии правительственного законопроекта о госбюджете. Предполагалось, что собранные деньги будут использоваться для достойного содержания города, в частности, для уборки мусора, который оставляют на улицах и площадях туристы.
Речь шла о введении платы в размере трех евро, которая должна была стать обязательной для всех приезжающих, за исключением жителей области Венето. Однако технические механизмы взимания этого "налога" до конца так и не были проработаны. В частности, возникли вопросы, связанные с включением нового сбора в цену авиа- и железнодорожных билетов, стоимость круизов, а также проезда в общественном транспорте, включая такси.
В итоге мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщил СМИ, что "не стоит торопиться", и пообещал ввести "въездной налог" - сначала в качестве пробной меры и лишь затем в полном объеме с 1 сентября. Теперь решение опять отсрочено, поскольку джунта приостановила действие соответствующей статьи городского бюджета на 2019-2021 годы.
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Введение въездной платы в Венецию, которая входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, стало очередной попыткой местных властей ограничить огромный турпоток, ежегодно захлестывающий город. В апреле прошлого года впервые были введены "экстренные меры" по регулированию числа гостей путем установки специальных турникетов на основных пунктах пропуска в городской центр.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмИталияВенеция
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