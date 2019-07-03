Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T13:00Z
https://ria.ru/20190703/1556160503.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Минобороны окажет помощь и поддержку семьям погибших моряков-подводников

Вчера, 13:00
222
СЕВЕРОМОРСК, 3 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ окажет всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших на глубоководном аппарате моряков-подводников, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.
"Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям... Прошу почтить память погибших героев-подводников минутой молчания", - сказал Шойгу на совещании в связи с ЧП.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 2 июля 2019
Вчера, 12:00
Путину незамедлительно доложили про трагедию с подводниками, заявил Песков
400201
Обсудить 1
Пожар на подводном аппарате МинобороныМинистерство обороны РоссииМинистерство обороны РФСергей ШойгуРоссия
Рекомендуем
Андреевский флаг
Погибших на глубоководном аппарате ВМФ офицеров представят к госнаградам
РИА
Новости
Министр обороны России Сергей Шойгу
Находившиеся в аппарате подводники исследовали гидросферу, заявил Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Шойгу провел совещание по пожару на подводном аппарате
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате
Лента
новостей
Шойгу прибыл в Североморск
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 2 июля 2019
Путину незамедлительно доложили про трагедию с подводниками, заявил Песков
Сергей Шойгу
Шойгу встретился с разработчиками глубоководного аппарата после пожара
Власти Ленинградской области рассказали о погибшем подводнике Воскресенском
Одноклассник рассказал о погибшем на судне ВМФ подводнике Дмитрии Соловьеве
Депутат Государственной Думы РФ Василий Власов
Самый молодой депутат Госдумы выдвинулся на выборы в Мосгордуму
Морской собор в Кронштадте на Якорной площади
В Кронштадтском морском соборе отслужат панихиду по погибшим подводникам
УФСБ провело оперативные мероприятия в администрации Воронежской области
Андреевский флаг на корабле на причале Североморска
В Кремле еще не принимали решения о трауре в связи с гибелью подводников
Власти Ленинградской области окажут помощь семье погибшего подводника
Спасательный глубоководный аппарат Бестер-1
Погибшие моряки до конца выполнили свой долг на боевом посту, заявили в РПЦ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
Лента новостейМолния