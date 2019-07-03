Минобороны окажет помощь и поддержку семьям погибших моряков-подводников

СЕВЕРОМОРСК, 3 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ окажет всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших на глубоководном аппарате моряков-подводников, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.
"Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям... Прошу почтить память погибших героев-подводников минутой молчания", - сказал Шойгу на совещании в связи с ЧП.