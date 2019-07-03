Источник: ПАСЕ уведомили об отзыве приглашения наблюдать за выборами в Раду

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) получили письмо об отмене Украиной приглашения наблюдателям на досрочные парламентские выборы 21 июля, сообщил РИА Новости источник в Совете Европы.

"Мы получили письмо", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, поступил ли в ПАСЕ соответствующий документ. Каких-либо деталей к сказанному он не добавил.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на досрочные парламентские выборы на Украине, которые состоятся 21 июля.

Парламентская ассамблея Совета Европы ранее в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ.