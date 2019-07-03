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РИА Новости

Источник: ПАСЕ уведомили об отзыве приглашения наблюдать за выборами в Раду

Вчера, 12:59
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) получили письмо об отмене Украиной приглашения наблюдателям на досрочные парламентские выборы 21 июля, сообщил РИА Новости источник в Совете Европы.
"Мы получили письмо", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, поступил ли в ПАСЕ соответствующий документ. Каких-либо деталей к сказанному он не добавил.
Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на досрочные парламентские выборы на Украине, которые состоятся 21 июля.
Парламентская ассамблея Совета Европы ранее в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ.
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал Парубию приостановить участие украинской делегации в ПАСЕ до решения Венецианской комиссии, а также отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами на Украине.
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