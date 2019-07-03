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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Находившиеся в аппарате подводники исследовали гидросферу, заявил Шойгу

Вчера, 12:58
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© РИА Новости / Алексей ДаничевМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Даничев
СЕВЕРОМОРСК, 3 июл - РИА Новости. Находившиеся на борту аппарата подводники были высококлассными военными специалистами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы, сказал министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.
"Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами – высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли", - сказал Шойгу.
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Вчера, 12:45
Шойгу провел совещание по пожару на подводном аппарате
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Пожар на подводном аппарате МинобороныСергей ШойгуСевероморскПроисшествия
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