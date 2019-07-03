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РИА Новости

ГПУ заявила о незаконной регистрации Саакашвили и Шарий кандидатами в Раду

Вчера, 12:47
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КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Экс-глава администрации Виктора Януковича Андрей Клюев, блогер Анатолий Шарий, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и бывший первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин зарегистрированы кандидатами в депутаты Верховной рады в нарушение законодательства, так как не проживали на территории Украины, сообщила в среду пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился к силовым ведомствам с требованием предоставить информацию о месте проживания  Клюева и Шария, что позволит ЦИК отменить их регистрацию кандидатами в депутаты Верховной рады.
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"По Шарию судом было установлено, что Шарий получил в Республике Литва статус политического беженца. С 27 февраля 2014 года, по сообщению рабочего аппарата Укрбюро Интерпола, международный розыск Шария был прекращен в связи с установлением места нахождения разыскиваемого на территории Королевства Нидерланды", - написала Сарган на своей странице в Facebook.
Кроме того, по ее словам, норму законодательства об обязательном проживании в течение последних пяти лет на территории Украины нарушили зарегистрированные кандидатами в депутаты Рады Клюев, Саакашвили и Кузьмин.
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Сарган напомнила, что Саакашвили ранее был лишен гражданства и больше года проживал не на Украине. "Однако, несмотря на очевидные факты, он также был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты Украины по партийному списку", - написала она.
Также, по ее словам, Генпрокуратура информировала Центризбирком Украины о том, что в отношении Кузьмина, которого также зарегистрировали кандидатом-мажоритарщиком, расследуется уголовное дело по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе в легализации имущества, добытого преступным путем, наказание - лишение свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.
"В письме (ГП Украины в ЦИК - ред.) также указано, что установить фактическое местонахождение Кузьмина на территории Украины не представилось возможным. Вместо этого постановлениями заместителя Генпрокурора подозреваемого объявлен в розыск, проведение которого поручено Национальной полиции и СБУ", - отметила Сарган.
По ее данным, следствие подозревает, что Кузьмин может скрываться в РФ. "Однако этот "кандидат" тихо зарегистрирован кандидатом по списку одной из партий", - добавила она.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Ситуация на УкраинеГенеральная прокуратура УкраиныСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
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