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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Шойгу провел совещание по пожару на подводном аппарате

Вчера, 12:45
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© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
СЕВЕРОМОРСК, 3 июл - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.
"Произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы. На научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-Морского Флота России при проведении плановых исследований в российских территориальных водах Баренцева моря возник пожар. Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти", - заявил Шойгу, открывая совещание.
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