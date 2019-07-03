ЦИК обратил внимание прокуратуры Петербурга на муниципальные выборы

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ЦИК РФ направил телеграмму в адрес прокурора Санкт-Петербурга с просьбой внимательно рассмотреть действия некоторых муниципальных избирательных комиссий, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании.

Ранее сообщалось, что избирком Петербурга намерен через суд привлекать к административной ответственности представителей муниципальных избиркомов города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Проблемы также возникали и с приемом документов у кандидатов в муниципальные депутаты в некоторых комиссиях.

"Сегодня утром я подписал телеграмму в адрес прокурора города Санкт-Петербурга с просьбой рассмотреть ещё раз внимательно действия и бездействия комиссий, которые мы перечислили. Мы направили эту телеграмму. Нам представляется важным получить правовую оценку, чем быстрее, тем лучше, тому, что происходит в некоторых комиссиях. Мы называем комиссии МО Сергиевский, Сампсониевское и некоторые другие", - сказал Булаев.

Он добавил, что оценивать происходящее ЦИК помогают обращения, которые поступают из Петербурга. "Мы считаем, что те обращения, которые есть у нас от партий, от кандидатов, их достаточно много, на сегодняшний день их значительно больше 200 только у нас и больше 500 в санкт-петербургской городской избирательной комиссии, помогают нам оценить все, что происходит", - добавил Булаев.

Председатель избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко добавил, что на сегодняшний день в городе проводятся 110 муниципальных избирательных кампаний, по 14 избирательным комиссиям муниципальных образований (ИКМО) период приема документов для регистрации кандидатов истек в плановом порядке, по пяти ИКМО срок выдвижения и регистрации продлен по решению санкт-петербургской избирательной комиссии.