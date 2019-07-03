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РИА Новости
Культура

Квентин Тарантино заявил, что его новый фильм может стать последним

Вчера, 12:01
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© Sputnik / Перейти в фотобанкРежиссер Квентин Тарантино
Режиссер Квентин Тарантино
© Sputnik
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Квентин Тарантино заявил в интервью GQ Australia, что, возможно, уйдет из режиссуры, и рассказал, что будет делать, когда закончит снимать кино.
Режиссер "Криминального чтива" объявил, что его новая, девятая по счету картина "Однажды… в Голливуде" с Брэдом Питтом, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо может стать последней. Раньше Тарантино не раз говорил, что перестанет снимать кино после десятого фильма.
"Если фильм хорошо примут, то я не буду снимать десятый. Может быть, я остановлюсь прямо сейчас! Может быть, я остановлюсь, пока я на пике. Посмотрим!" - поделился режиссер.
Тарантино сказал, что "дошел до конца пути" со съемками фильмов и поделился своими дальнейшими планами: "Я буду писать книги о кино и начну писать для театра, так что я по-прежнему буду творить. Просто, я думаю, что уже отдал фильмам все, что мог".
"Однажды… в Голливуде" с Брэдом Питтом, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо выходит в российский прокат 8 августа. Мировая премьера фильма состоялась 21 мая.
Режиссер Квентин Тарантино
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КультураКино и сериалыНовости культурыЛеонардо Ди КаприоКвентин Тарантино
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