Квентин Тарантино заявил, что его новый фильм может стать последним

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Квентин Тарантино . Квентин Тарантино заявил в интервью GQ Australia, что, возможно, уйдет из режиссуры, и рассказал, что будет делать, когда закончит снимать кино.

Режиссер "Криминального чтива" объявил, что его новая, девятая по счету картина "Однажды… в Голливуде" с Брэдом Питтом, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо может стать последней. Раньше Тарантино не раз говорил, что перестанет снимать кино после десятого фильма.

"Если фильм хорошо примут, то я не буду снимать десятый. Может быть, я остановлюсь прямо сейчас! Может быть, я остановлюсь, пока я на пике. Посмотрим!" - поделился режиссер.

Тарантино сказал, что "дошел до конца пути" со съемками фильмов и поделился своими дальнейшими планами: "Я буду писать книги о кино и начну писать для театра, так что я по-прежнему буду творить. Просто, я думаю, что уже отдал фильмам все, что мог".