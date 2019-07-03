СК завел дело после травмирования детей на карусели в Хабаровске

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как два ребенка получили травмы, катаясь на карусели в Хабаровске, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее в региональном управлении СК сообщали, что два ребенка получили травмы во время катания на карусели в Хабаровске, следствие проводит проверку.

"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.