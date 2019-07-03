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РИА Новости

СК завел дело после травмирования детей на карусели в Хабаровске

Вчера, 11:47
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как два ребенка получили травмы, катаясь на карусели в Хабаровске, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в региональном управлении СК сообщали, что два ребенка получили травмы во время катания на карусели в Хабаровске, следствие проводит проверку.
"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
В ходе расследования будут установлены все обстоятельства травмирования детей, в том числе собственник карусели, тяжесть вреда, причиненного потерпевшим. Также следователи установят причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
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