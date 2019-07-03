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РИА Новости
Война в Сирии

Посол заявил о совпадении подходов России и Ватикана к сирийскому вопросу

Вчера, 11:46
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© Фото : предоставлено посольством РФ в ВатиканеПосол РФ в Ватикане Александр Авдеев
Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев
© Фото : предоставлено посольством РФ в Ватикане
РИМ, 3 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Принципиальные подходы России и Ватикана к урегулированию в Сирии совпадают, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ватикане Александр Авдеев накануне встречи между президентом Владимиром Путиным и папой Римским Франциском.
"Наши принципиальные взгляды на данную проблему совпадают. Речь идет, прежде всего, о формуле урегулирования сирийской ситуации, о том, как себя вести с террористами на территории Сирии, о том, как обеспечить права национальных и религиозных меньшинств, о том, как оказывать гуманитарную и иную помощь, включая помощь в восстановлении экономики страны. По всем этим вопросам у нас позиции общие", - сказал дипломат.
При этом Авдеев подчеркнул, что и Россия, и Ватикан выступают за сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии.
По его словам, основное различие состоит в том, что позиция РФ "по своему диапазону более широкая". "Она соотносится и с нашим двусторонним сотрудничеством с Сирией, в том числе, с военным сотрудничеством, с методами разрешения конкретных ситуаций в различных регионах этой страны. Поэтому полной общности нет, просто потому что у Ватикана нет ни политического, ни экономического, ни военного сотрудничества с Сирией", - указал собеседник агентства.
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Авдеев также предположил, что обсуждение ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом станет одним из центральных вопросов на предстоящей встрече между двумя лидерами в Ватикане. Аналогичное мнение высказал на днях государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, который выразил озабоченность ситуацией в Сирии.
В четверг, 4 июля, президент РФ совершит визит на Апеннины, программу которого открывает встреча в Ватикане с папой Франциском. В Апостольском дворце российский лидер увидится с нынешним понтификом уже в третий раз: впервые они встретились в ноябре 2013 года, а затем - в июне 2015 года.
Читайте полный текст интервью с послом России в Ватикане >>
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Война в СириирелигияАлександр Авдеев (дипломат)СирияВатиканРоссияВ мире
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