Александр Авдеев: доверие – это главное в контактах глав России и Ватикана

В четверг президент РФ Владимир Путин совершит визит на Апеннины, программу которого открывает встреча в Ватикане с папой Римским Франциском. В Апостольском дворце российский лидер увидится с нынешним понтификом уже в третий раз: впервые они встретились в ноябре 2013 года, а затем — в июне 2015 года. Накануне визита корреспондент РИА Новости в Риме Сергей Старцев попросил посла РФ в Ватикане Александра Авдеева рассказать о нынешнем уровне отношений между нашими государствами, а также о том, как Москва и Святой престол взаимодействуют на международной арене.

— Господин посол, как бы вы охарактеризовали цель нынешнего визита Владимира Путина в Ватикан? И как вы оцениваете сегодняшний уровень межгосударственных отношений между Россией и Ватиканом?

— Цель этого визита, как и других предыдущих контактов между президентом Путиным и папой Римским, – обменяться взглядами на сегодняшний мир, выслушать друг друга, сопоставить позиции по основным вопросам, но и, конечно, наметить какие-то совместные общие подходы к ситуациям, которые возникают сейчас или могут возникнуть в будущем. Должен сказать, что таких региональных конфликтов и общемировых ситуаций довольно много.

Что касается уровня наших отношений, то он настолько дружественный и высокий, что президент России и папа Римский, как это принято между ними, в свободной манере обмениваются мнениями и взглядами на основные проблемы современного мира.

— Нынешняя встреча между президентом Путиным и папой Франциском будет уже третьей. Из мировых лидеров чаще в Ватикане во время нынешнего понтификата бывала только канцлер ФРГ Ангела Меркель. Какие личные отношения сложились за эти годы между российским президентом и папой Римским? Можно ли в данном случае говорить о доверии между двумя лидерами?

— Ангела Меркель все-таки глава правительства, а здесь речь идет о контактах между главами двух государств. Так вот, в данном случае можно говорить о доверии, оно действительно есть. Имеется уже многолетний опыт общения и полная уверенность в том, что доверие является богатством в контактах между нашими лидерами. Частота таких контактов свидетельствует и о доверии, и о важности восприятия друг друга, и о том, насколько каждая из сторон ценит это общение.

— Какие вопросы, по вашему мнению, могут быть обсуждены в ходе предстоящей встречи в Апостольском дворце?

— Таких проблем сейчас много. Не сомневаюсь, что будет затронута общая ситуация в мире, тема передела глобального торгового рынка, основные тенденции в развитии различных регионов. Разумеется, лидеры не обойдут стороной проблему ядерного разоружения. Не исключаю, что наш президент поделится своими впечатлениями от встреч на саммите "двадцатки" в Осаке. Полагаю также, что в центре внимания будет находиться ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке. Не исключаю, что они будут говорить и об Украине.

— Не секрет, что имеет место близость позиций России и Ватикана по целому ряду проблем международной повестки дня. Не могли бы вы кратко сформулировать такие проблемы?

— Безусловно, это отношения Восток-Запад, деление мира на бедных и богатых, что недопустимо, но это разделение нарастает, и это определение рисков и угроз для России, Ватикана и всего современного мира в ХХI веке. Эти угрозы хорошо известны: риски гонки вооружений, дестабилизации, нарушения режимов нераспространения ядерного, химического, бактериологического оружия и ракетных технологий. Это опасности, связанные с разрастанием зон конфликтов, национализмом и, конечно, с терроризмом во всех его проявлениях — локальным, международным, уголовным. И, разумеется, очень большую опасность представляет собой наркотрафик.

Кроме того, у нас есть общие взгляды на действительно глобальные проблемы современности. Это и ограничение гонки вооружений, и ситуация, связанная с изменениями климата, это и проблема отстаивания морально-этических ценностей.

Наконец, в рамках нашего политического диалога активно поднимается проблема защиты христиан, и шире — всех верующих, права которых попираются террористами в различных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке. Недаром Россия и Ватикан стали инициаторами обсуждения этой темы в Женеве на полях конференции по правам человека.

— На днях государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин выразил озабоченность ситуацией в Сирии и отметил, что этот вопрос может быть обсужден во время визита президента РФ в Ватикан. Можно ли говорить об общности позиций наших государств по разрешению сирийского кризиса?

— Дело в том, что наша позиция по своему диапазону более широкая. Она соотносится и с нашим двусторонним сотрудничеством с Сирией, в том числе, с военным сотрудничеством, с методами разрешения конкретных ситуаций в различных регионах этой страны. Поэтому полной общности нет, просто потому что у Ватикана нет ни политического, ни экономического, ни военного сотрудничества с Сирией.

Однако наши принципиальные взгляды на данную проблему совпадают. Речь идет прежде всего о формуле урегулирования сирийской ситуации, о том, как себя вести с террористами на территории Сирии, о том, как обеспечить права национальных и религиозных меньшинств, о том, как оказывать гуманитарную и иную помощь, включая помощь в восстановлении экономики страны. По всем этим вопросам у нас позиции общие. И еще очень важно, что Россия и Ватикан выступают за сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии.

— По оценкам ряда экспертов, в последние годы между нашими государствами идет постоянный и весьма продуктивный дипломатический диалог. Что вы можете сказать об этом?

— Наш дипломатический диалог реализуется в форме довольно частых контактов между главами дипломатических служб: уже много лет подряд Сергей Лавров и архиепископ Пол Ричард Галлахер неоднократно в течение года встречаются на различных международных площадках. Обсуждение двусторонних и некоторых международных проблем идет на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств.

Этот диалог идет активно и полезен для обеих сторон. Мы многое знаем, Ватикан тоже знает многое. Для нас целый ряд ватиканских оценок представляет интерес, мы к ним прислушиваемся. На самом деле это творческий процесс, который я бы назвал политико-интеллектуальными консультациями о ситуации в мире.

— Между Россией и Ватиканом сложилось успешное сотрудничество в области культуры, науки, медицины. Так, в ватиканском госпитале Bambino Gesù ежегодно проводят сложные операции российским детям. Стало известно, что в ходе нынешнего визита будет подписано соглашение по этой проблематике.