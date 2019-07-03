Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T11:44Z
https://ria.ru/20190703/1556154197.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151174/85/1511748583_0:18:1280:738_1036x0_80_0_0_8672bde77009b851f5d7d39bb299a9cc.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Посол рассказал, что сближает Россию и Ватикан

Вчера, 11:44
243
© Фото : предоставлено посольством РФ в ВатиканеПосол РФ в Ватикане Александр Авдеев
Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев
© Фото : предоставлено посольством РФ в Ватикане
РИМ, 3 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Россию и Ватикан сближает общее видение основных угроз для мира в ХХI веке и глобальных проблем современности, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ватикане Александр Авдеев накануне встречи между президентом Владимиром Путиным и папой Римским Франциском.
Говоря о близости позиций России и Ватикана по целому ряду проблем международной повестки дня, дипломат перечислил некоторые из них.
"Безусловно, это отношения Восток-Запад, деление мира на бедных и богатых, - что недопустимо, но это разделение нарастает, - и это определение рисков и угроз для России, Ватикана и всего современного мира в ХХI веке. Эти угрозы хорошо известны: риски гонки вооружений, дестабилизации, нарушения режимов нераспространения ядерного, химического, бактериологического оружия и ракетных технологий. Это опасности, связанные с разрастанием зон конфликтов, национализмом и, конечно, с терроризмом во всех его проявлениях - локальным, международным, уголовным. И, разумеется, очень большую опасность представляет собой наркотрафик", - сказал собеседник агентства.
"Кроме того, у нас есть общие взгляды на действительно глобальные проблемы современности. Это и ограничение гонки вооружений, и ситуация, связанная с изменениями климата, это и проблема отстаивания морально-этических ценностей", - отметил он.
Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане
6 июня, 12:33
В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Ватикан
Авдеев также указал на пользу активного дипломатического диалога РФ и Ватикана, который, в частности, реализуется в форме довольно частых контактов между главами дипломатических служб Сергеем Лавровым и архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
"Мы многое знаем, Ватикан тоже знает многое. Для нас целый ряд ватиканских оценок представляет интерес, мы к ним прислушиваемся. На самом деле это творческий процесс, который я бы назвал политико-интеллектуальными консультациями о ситуации в мире", - подчеркнул он.
Посол также обратил внимание на то, что в рамках политического диалога между Москвой и Святым престолом активно поднимается проблема защиты христиан, и шире - всех верующих, права которых попираются террористами в различных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке. Он отметил, что Россия и Ватикан стали инициаторами обсуждения этой темы в Женеве на полях конференции по правам человека.
В четверг, 4 июля, президент РФ совершит визит на Апеннины, программу которого открывает встреча в Ватикане с папой Франциском. В Апостольском дворце российский лидер увидится с нынешним понтификом уже в третий раз: впервые они встретились в ноябре 2013 года, а затем - в июне 2015 года.
Читайте полный текст интервью с послом России в Ватикане >>
401000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигияАлександр Авдеев (дипломат)ВатиканРоссияВ мире
Рекомендуем
Посол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер
В ЕС отметили позитивную динамику отношений с Россией
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсуфом Аль-Осаимином. 3 июля 2019
Первый этап "сделки века" США противоречит решениям СБ ООН, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД РФ обеспокоен попытками США спекулировать на курдском факторе в Сирии
Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев
Посол заявил о совпадении подходов России и Ватикана к сирийскому вопросу
Лента
новостей
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева
Опережающее замедление инфляции может продолжится в июле, заявили в ЦБ
В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
ОАЭ снизят активность в борьбе с хуситами в Йемене, сообщили СМИ
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал залог прочности российско-белорусских отношений
В Новосибирске школьница ранила пассажира трамвая
Кремль подтвердили беседу Путина с премьером Нидерландов по MH17
Вид на город Алеппо
В Сирии рассказали, кому отдадут предпочтение в восстановлении страны
В ЕР попросили ГП и СК взять на контроль дело калининградских врачей
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
В Крыму назвали позицию Зеленского по полуострову "желанием угодить"
В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
Лента новостейМолния