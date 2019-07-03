Посол рассказал, что сближает Россию и Ватикан

РИМ, 3 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Россию и Ватикан сближает общее видение основных угроз для мира в ХХI веке и глобальных проблем современности, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ватикане Александр Авдеев накануне встречи между президентом Владимиром Путиным и папой Римским Франциском.

Говоря о близости позиций России и Ватикана по целому ряду проблем международной повестки дня, дипломат перечислил некоторые из них.

"Безусловно, это отношения Восток-Запад, деление мира на бедных и богатых, - что недопустимо, но это разделение нарастает, - и это определение рисков и угроз для России, Ватикана и всего современного мира в ХХI веке. Эти угрозы хорошо известны: риски гонки вооружений, дестабилизации, нарушения режимов нераспространения ядерного, химического, бактериологического оружия и ракетных технологий. Это опасности, связанные с разрастанием зон конфликтов, национализмом и, конечно, с терроризмом во всех его проявлениях - локальным, международным, уголовным. И, разумеется, очень большую опасность представляет собой наркотрафик", - сказал собеседник агентства.

"Кроме того, у нас есть общие взгляды на действительно глобальные проблемы современности. Это и ограничение гонки вооружений, и ситуация, связанная с изменениями климата, это и проблема отстаивания морально-этических ценностей", - отметил он.

Авдеев также указал на пользу активного дипломатического диалога РФ и Ватикана, который, в частности, реализуется в форме довольно частых контактов между главами дипломатических служб Сергеем Лавровым и архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

"Мы многое знаем, Ватикан тоже знает многое. Для нас целый ряд ватиканских оценок представляет интерес, мы к ним прислушиваемся. На самом деле это творческий процесс, который я бы назвал политико-интеллектуальными консультациями о ситуации в мире", - подчеркнул он.

Посол также обратил внимание на то, что в рамках политического диалога между Москвой и Святым престолом активно поднимается проблема защиты христиан, и шире - всех верующих, права которых попираются террористами в различных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке. Он отметил, что Россия и Ватикан стали инициаторами обсуждения этой темы в Женеве на полях конференции по правам человека.