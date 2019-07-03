Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море

Корабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российские военные следят за английским эсминцем "Дункан" и фрегатом ВМС Канады "Торонто", которые накануне . Российские военные следят за английским эсминцем "Дункан" и фрегатом ВМС Канады "Торонто", которые накануне зашли в акваторию Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной.

Уточняется, что наблюдение ведется с малого противолодочного корабля "Касимов" и сторожевого корабля "Пытливый".

Кроме того, в назначенных районах дежурят самолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также организовано радиоэлектронное сопровождение.

"Дункан" и "Торонто" — боевые корабли НАТО — направляются на Украину, чтобы принять участие в маневрах Sea Breeze 2019. Ранее с той же целью в черноморскую акваторию зашел эсминец ВМС США "Карни".