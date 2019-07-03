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РИА Новости

Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море

Вчера, 11:26
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© Фото : страница Canadian Armed Forces Operations в TwitterКорабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море
Корабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море
© Фото : страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российские военные следят за английским эсминцем "Дункан" и фрегатом ВМС Канады "Торонто", которые накануне зашли в акваторию Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной.
Уточняется, что наблюдение ведется с малого противолодочного корабля "Касимов" и сторожевого корабля "Пытливый".
Кроме того, в назначенных районах дежурят самолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также организовано радиоэлектронное сопровождение.
"Дункан" и "Торонто" — боевые корабли НАТО — направляются на Украину, чтобы принять участие в маневрах Sea Breeze 2019. Ранее с той же целью в черноморскую акваторию зашел эсминец ВМС США "Карни".
В российском МИД отмечали, что проведение этих маневров — опасная идея, к которой в Москве будут относиться "соответствующим образом".
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Sea BreezeЧерное мореВеликобританияКанадаРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Два старых ржавых катера против 30 самых современных корабля НАТО? Так себе расклад.
3 июля, 11:45
nn oo
3100022
Ты определись, ты кто nn или оо? Что касается статьи, нашим кораблям даже можно не выходить в море. Береговые ракетные системы в Краснодарском крае и Крыму, простреливают акваторию Чёрного моря от берега, до берега в любом направлении. Шансов у твоих любимых западных "героев", нет, если не дай Бог что то произойдёт. Утопят на раз, под звонкий смех и улюлюкание...... Плюс РЭБ и авиация. Тему изучи, комментатор))))))
3 июля, 11:59
Арсений Понфиленко
1910000
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