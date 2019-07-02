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РИА Новости

Два корабля НАТО вошли в Черное море

Вчера, 21:55
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CC BY 2.0 / NATO / Royal Navy LPhot Paul Hall / SNMG2 sailing in the Black Sea Ракетный эсминец HMS Duncan Королевского военно-морского флота Великобритании в Черном море
Ракетный эсминец HMS Duncan Королевского военно-морского флота Великобритании в Черном море
CC BY 2.0 / NATO / Royal Navy LPhot Paul Hall / SNMG2 sailing in the Black Sea
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Два боевых корабля НАТО вошли в Черное море, сообщил мониторинговый ресурс Bosphorus Observer.
Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto прошли через пролив Дарданеллы, пересекли Мраморное море и вошли в черноморскую акваторию.
Корабли направились на Украину, чтобы принять участие в маневрах Sea Breeze 2019.
Совместные учения американских и украинских военных будут проходить до 12 июля. По данным Нацгвардии Украины, в них примут участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты. Ранее для участия в маневрах в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США "Карни".
В российском МИД отметили, что проведение украинско-американских учений — опасная идея, добавив, что будут относиться к ним соответствующим образом.
Украинские военные во время учений Sea Breeze
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Sea BreezeЧерное мореВеликобританияКанадаСШАУкраинаБезопасность
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