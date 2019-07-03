Шойгу прибыл в Североморск

СЕВЕРОМОРСК, 3 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате, сообщили в Минобороны РФ.

По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Следственный комитет начал проверку.