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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Шойгу прибыл в Североморск

Вчера, 11:17
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СЕВЕРОМОРСК, 3 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате, сообщили в Минобороны РФ.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Следственный комитет начал проверку.
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"По поручению президента России министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду прибыл в Североморск Мурманской области, где лично заслушает командующего Северным Флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, а также проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате", - говорится в сообщении.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныСевероморскПроисшествияСергей Шойгу
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