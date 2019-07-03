Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Главный редактор Агентства федеральных расследований Сергей Соколов заподозрил руководителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова в присвоении более 40 миллионов рублей, сообщается на сайте телеканала RT. Главный редактор Агентства федеральных расследований Сергей Соколов заподозрил руководителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова в присвоении более 40 миллионов рублей, сообщается нателеканала RT.

В заявлении Соколова, направленном в Следственный комитет, говорится, что Навальный и Волков скрыли от своих сотрудников и тех, кто жертвовал им криптовалюту во время избирательной кампании 2018 года, куда делись средства.

По оценкам главного редактора Агентства федеральных расследований, речь идет о 41 миллионе 300 тысячах рублей.

Кампания по выдвижению Навального на пост президента началась 13 декабря 2016 года.

На его сайте были реквизиты как обычных банковских, так и криптовалютных счетов. Также уточнялось, что до регистрации избирательного счета сбор средств осуществлялся на интернет-кошельки Волкова, а "о поступлении и расходовании средств будет предоставляться публичная отчетность".

"Своих обещаний отчитаться перед общественностью они не выполнили. В финансовом отчете ФБК за 2018 год, опубликованном Алексеем Навальным, средства, поступившие на официальный биткоин-кошелек, не обозначены, а между тем в этот период на криптовалютный счет пришло более 106 миллионов рублей спонсорских средств", — объяснил Соколов RT.

Отмечается, что в отчете Фонда, на который ссылается журналист, действительно не говорится, какие средства поступили на криптосчета, а какие — на банковские.

В то же время в RT отметили, что Навальный и не обязан был указывать доход в отчете ФБК, "ведь средства он собирал тогда на свою президентскую кампанию, формально к ФБК не имевшую отношения".

По данным телеканала, в финальном отчете по "избирательной кампании" все же указано, что общие поступления на счета составили 91,2 миллиона рублей.