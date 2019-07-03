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РИА Новости

Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок

Вчера, 11:02
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КОЧАБАМБА (БОЛИВИЯ), 3 июл - РИА Новости. Развитие энергетики, разработка природных ресурсов и борьба с бедностью – основные задачи, которые ставит перед собой глава Боливии Эво Моралес, баллотируясь на новый президентский срок.
Выборы президента состоятся в Боливии 20 октября.
"Сначала - расширить производство. Как это сделать? Больше инвестиций в энергетический сектор для экспорта энергии. Во-вторых, индустриализация природных ресурсов. Литий, это факт, мы уже начали работать в этой сфере. Сейчас у нас есть партнеры по расширению производства. Третье - углеводороды, нефтехимические заводы. Мы уже начали работать и в этой сфере", - сказал он в интервью РИА Новости.
"И моя основополагающая задача - продолжать сокращать бедность", - добавил Моралес.
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Вчера, 10:22
Проблемы Венесуэлы должен решать народ, считает Моралес
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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