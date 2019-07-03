Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок

"Сначала - расширить производство. Как это сделать? Больше инвестиций в энергетический сектор для экспорта энергии. Во-вторых, индустриализация природных ресурсов. Литий, это факт, мы уже начали работать в этой сфере. Сейчас у нас есть партнеры по расширению производства. Третье - углеводороды, нефтехимические заводы. Мы уже начали работать и в этой сфере", - сказал он в интервью РИА Новости.