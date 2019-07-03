Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа

КОЧАБАМБА (БОЛИВИЯ), 3 июл - РИА Новости. Основной ошибкой политики США, которую проводит глава государства Дональд Трамп, является его мнение о том, что страна – хозяин мира, считает президент Боливии Эво Моралес.
"Он думает, что они хозяева мира - это ошибка. Думает, что они будут приказывать миру - это ошибка. Думает, что все страны мира - их колония; они абсолютно ошибаются", - сказал Моралес в интервью РИА Новости.
"Они должны глубоко задуматься о политической и социальной ситуации в мире", - добавил президент Боливии.
При этом он подчеркнул, что ошибки делает не народ США, а президент.
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