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РИА Новости

Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа

Вчера, 10:58
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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КОЧАБАМБА (БОЛИВИЯ), 3 июл - РИА Новости. Основной ошибкой политики США, которую проводит глава государства Дональд Трамп, является его мнение о том, что страна – хозяин мира, считает президент Боливии Эво Моралес.
"Он думает, что они хозяева мира - это ошибка. Думает, что они будут приказывать миру - это ошибка. Думает, что все страны мира - их колония; они абсолютно ошибаются", - сказал Моралес в интервью РИА Новости.
"Они должны глубоко задуматься о политической и социальной ситуации в мире", - добавил президент Боливии.
При этом он подчеркнул, что ошибки делает не народ США, а президент.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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Дональд ТрампЭво МоралесБоливияСШАВ мире
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