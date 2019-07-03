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РИА Новости

Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам

Вчера, 10:52
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЭво Моралес
Эво Моралес
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Эво Моралес. Архивное фото
КОЧАБАМБА (БОЛИВИЯ), 3 июл - РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес в интервью РИА Новости рассказал, что посоветовал бы главе США Дональду Трампу быть человечнее по отношению к другим народам.
"Чтобы он научился уважать народы мира и любые двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении и поиске совместного блага для наших народов", - сказал Моралес, отвечая на вопрос, какой совет он бы дал американскому президенту.
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"Если мы должны что-то порекомендовать Трампу, то чтобы он был более человечным по отношению к народам мира и чтобы как государство США ратифицировало все договоры о правах человека, договоры о защите окружающей среды, такие, как Парижское соглашение. Мы столкнулись с правительством, которое хочет доминировать в мире", - отметил Моралес.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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Дональд ТрампЭво МоралесБоливияСШАВ мире
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