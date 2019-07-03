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РИА Новости

Сибирский ученый открыл новый род моллюсков

Вчера, 10:36
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НОВОСИБИРСК, 3 июл - РИА Новости. Старший научный сотрудник института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука (ИНГГ СО РАН) Алексей Константинов открыл новый род вымерших аммоноидей - головоногих моллюсков с раковиной, обитавших на земле более 200 миллионов лет назад, сообщает учреждение в среду.
"Сейчас Алексей Константинов занимается изучением аммоноидей семейства Sirenitidae из карнийского яруса (237-227 млн лет назад) верхнего триаса. Ученый произвел ревизию состава и распространения этой группы и выделил новый род Orientosirenites", - говорится в сообщении.
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В научном институте пояснили, что аммоноидеи являются важнейшей группой морских беспозвоночных организмов, с помощью которых можно определять относительный возраст отложений. Это объясняется высокими темпами их эволюции и быстрой сменой во времени родов и видов, а также широким распространением в морских бассейнах планеты в древности.
Аммоноидеи - вымершая группа головоногих моллюсков (класс Cephalopoda), имевших наружную раковину. Эти существа обитали в морских бассейнах Земли на протяжении около 350 миллионов лет: они появились в начале девонского периода и вымерли в конце мелового периода. Девон начался примерно 419 миллионов лет назад, конец мела ‒ 66 миллионов лет назад.
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"Благодаря особенностям своего развития, аммоноидеи имеют большое значение для стратиграфии и являются ортостратиграфической группой ископаемых для мезозоя. Ископаемые остатки аммоноидей имеют исключительно важную роль для детального зонального и подзонального расчленения мезозойских отложений многих регионов мира и их межрегиональной и глобальной корреляции", - отметили в ИНГГ СО РАН.
Алексей Константинов специализируется на изучении аммоноидей и стратиграфии триасовой системы арктических регионов севера Средней Сибири и Северо-Востока Азии. Продолжительность триасового периода составляет порядка 50 миллионов лет (251-201 миллионов лет назад).
В институте добавили, что все признаки у аммоноидей изменяются с ростом раковины, поэтому эта группа ископаемых является трудной для систематики, так как исследователь должен фиксировать и изучать все изменения признаков формы раковины, скульптуры и лопастной линии в онтогенезе (индивидуальном развитии). Выявленные же тенденции эволюции этих моллюсков помогают в восстановлении истории развития этой группы.
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