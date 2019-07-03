Проблемы Венесуэлы должен решать народ, считает Моралес

"Проблемы венесуэльцев должны быть решены самими венесуэльцами. Мы не принимаем никакого вмешательства, вмешательство Соединенных Штатов не удалось, государственный переворот провалился", - отметил он

Моралес напомнил, что Венесуэле приходится сталкиваться с экономической блокадой. "Я восхищаюсь венесуэльским народом, который, несмотря на экономические проблемы, несмотря на экономическую блокаду, твердо защищает Чавеса, Боливарианскую революцию. Это удивляет", - добавил президент.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.