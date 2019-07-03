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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Проблемы Венесуэлы должен решать народ, считает Моралес

Вчера, 10:22
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес. Архивное фото
КОЧАБАМБА (БОЛИВИЯ), 3 июл - РИА Новости. Проблемы Венесуэлы должны решаться самим народом, Боливия не приемлет никакого вмешательства извне, заявил в интервью РИА Новости президент Боливии Эво Моралес.
"Проблемы венесуэльцев должны быть решены самими венесуэльцами. Мы не принимаем никакого вмешательства, вмешательство Соединенных Штатов не удалось, государственный переворот провалился", - отметил он
Моралес напомнил, что Венесуэле приходится сталкиваться с экономической блокадой. "Я восхищаюсь венесуэльским народом, который, несмотря на экономические проблемы, несмотря на экономическую блокаду, твердо защищает Чавеса, Боливарианскую революцию. Это удивляет", - добавил президент.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
Акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеЭво МоралесВенесуэла
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