Моралес заявил о заинтересованности Боливии в закупке российского оружия

"Да, особенно по заявлению от Военно-воздушных сил, есть большой интерес к приобретению российской военной техники как в сфере авиации, так и в части предоставления услуг. Есть (совместная) комиссия, которая работает, и мы надеемся, что эта передача технологий принесет хорошие результаты", - отметил Моралес, отвечая на вопрос, интересует ли Боливию закупка российского оружия.