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РИА Новости

Моралес заявил о заинтересованности Боливии в закупке российского оружия

Вчера, 10:15
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КОЧАБАМБА (Боливия), 3 июл – РИА Новости. Боливии интересна закупка оружия РФ, страна рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские, сообщил в интервью РИА Новости президент Боливии Эво Моралес.
Моралес 11 июля намерен посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Да, особенно по заявлению от Военно-воздушных сил, есть большой интерес к приобретению российской военной техники как в сфере авиации, так и в части предоставления услуг. Есть (совместная) комиссия, которая работает, и мы надеемся, что эта передача технологий принесет хорошие результаты", - отметил Моралес, отвечая на вопрос, интересует ли Боливию закупка российского оружия.
"Например, в прошлом году мы перестали использовать учебный самолет Т-33, и теперь ВВС просят меня заменить их на российские самолеты", - добавил он.
По его словам, многое будет зависеть от технической части, но к российской технике много доверия.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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