Депутат предложил сделать бесплатными платные дороги при наличии пробок

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил Минтрансу РФ освободить автовладельцев от оплаты проезда по "коммерческим" дорогам, если на них образовались пробки.
Петров в обращении на имя главы Минтранса Евгения Дитриха (текст документа есть в распоряжении РИА Новости) отмечает, что в России все большую популярность приобретают различные платные дороги и магистрали.
16 апреля, 11:17Вы пользуетесь платными дорогами?
"Сотни тысяч автолюбителей готовы платить деньги, чтобы не терять время на загруженных "бесплатных" дорогах и не стоять часами в бесконечных автомобильных пробках. Вместе с тем нередки случаи, когда по каким-либо причинам на платных магистралях возникают заторы, в которых люди вынуждены страдать "за свои же деньги", - пишет депутат в обращении.
При этом, подчеркивает Петров, причины заторов могут быть разными - от неэффективной работы операторов таких дорог до транспортных происшествий, мешающих проезду по шоссе. Депутат напоминает, что сейчас законодательством РФ не предусмотрены случаи, освобождающие автовладельцев от оплаты движения по платной магистрали.
"Даже если услуга была оказана некачественно, люди стояли в пробках, оператор в праве требовать с автовладельца 100% оплаты. В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность внедрения правил, согласно которым автовладельцы смогут быть освобождены (или частично) от оплаты проезда по "коммерческим маршрутам", если на таких дорогах образовались пробки и скоростной проезд невозможен", - говорится в обращении депутата.