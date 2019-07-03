Депутат предложил сделать бесплатными платные дороги при наличии пробок

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил Минтрансу РФ освободить автовладельцев от оплаты проезда по "коммерческим" дорогам, если на них образовались пробки.

Петров в обращении на имя главы Минтранса Евгения Дитриха (текст документа есть в распоряжении РИА Новости) отмечает, что в России все большую популярность приобретают различные платные дороги и магистрали.

"Сотни тысяч автолюбителей готовы платить деньги, чтобы не терять время на загруженных "бесплатных" дорогах и не стоять часами в бесконечных автомобильных пробках. Вместе с тем нередки случаи, когда по каким-либо причинам на платных магистралях возникают заторы, в которых люди вынуждены страдать "за свои же деньги", - пишет депутат в обращении.

При этом, подчеркивает Петров, причины заторов могут быть разными - от неэффективной работы операторов таких дорог до транспортных происшествий, мешающих проезду по шоссе. Депутат напоминает, что сейчас законодательством РФ не предусмотрены случаи, освобождающие автовладельцев от оплаты движения по платной магистрали.