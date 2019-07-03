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РИА Новости

Депутат предложил сделать бесплатными платные дороги при наличии пробок

Вчера, 10:11
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили
Автомобили
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобили. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил Минтрансу РФ освободить автовладельцев от оплаты проезда по "коммерческим" дорогам, если на них образовались пробки.
Петров в обращении на имя главы Минтранса Евгения Дитриха (текст документа есть в распоряжении РИА Новости) отмечает, что в России все большую популярность приобретают различные платные дороги и магистрали.
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"Сотни тысяч автолюбителей готовы платить деньги, чтобы не терять время на загруженных "бесплатных" дорогах и не стоять часами в бесконечных автомобильных пробках. Вместе с тем нередки случаи, когда по каким-либо причинам на платных магистралях возникают заторы, в которых люди вынуждены страдать "за свои же деньги", - пишет депутат в обращении.
При этом, подчеркивает Петров, причины заторов могут быть разными - от неэффективной работы операторов таких дорог до транспортных происшествий, мешающих проезду по шоссе. Депутат напоминает, что сейчас законодательством РФ не предусмотрены случаи, освобождающие автовладельцев от оплаты движения по платной магистрали.
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"Даже если услуга была оказана некачественно, люди стояли в пробках, оператор в праве требовать с автовладельца 100% оплаты. В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность внедрения правил, согласно которым автовладельцы смогут быть освобождены (или частично) от оплаты проезда по "коммерческим маршрутам", если на таких дорогах образовались пробки и скоростной проезд невозможен", - говорится в обращении депутата.
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Евгений ДитрихВладимир Петров (политик)Ленинградская областьРоссияОбщество
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