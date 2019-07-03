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РИА Новости

Минпросвещения вновь направило 73 учебника на экспертизу

Вчера, 09:57
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство просвещения РФ по итогам научно-методического совета по учебникам направило 73 учебника, не вошедших в обновленный федеральный перечень в декабре 2018 года, на повторную экспертизу, сообщили в пресс-службе ведомства.
"На Совете было принято решение о направлении 73 учебников, не перешедших из прошлого перечня в обновленный, сформированный в декабре 2018 года перечень, на дополнительную экспертизу ввиду наличия достаточный оснований по каждому учебному изданию", - отметили в Минпросвещения.
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Кроме того, рассмотрев вопрос обоснованности направление на дополнительную экспертизу 281 учебника в прошлом году, научно-методический совет единогласно подтвердил наличие необходимых оснований.
В ведомстве также отметили, что научно-методический совет по учебникам при министерстве рассмотрел новый порядок формирования федерального перечня учебников.
Порядок устанавливает новые сроки подачи документов о включении учебника в федеральный перечень (ежегодно с 20 февраля по 20 апреля), а также регламент его рассмотрения. В перечень попадают учебники, получившие наиболее высокую оценку по итогам экспертизы в соответствии с 43 критериями. Срок действия экспертного заключения составит 5 лет. "Новым порядком существенным образом усилены требования, предъявляемые к экспертам. В их число войдут представители экспертного сообщества, отвечающие таким требованиям, как наличие учёной степени и педагогического опыта реализации основных образовательных программ не менее 5 лет", - рассказали в министерстве.
Вместе с тем, новый порядок обязывает издателей размещать на обороте титульного листа учебника фамилию, имя, отчество экспертов, проводивших экспертизу учебника, а также реквизиты приказа министерства о его включении в федеральный перечень.
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