Минпросвещения вновь направило 73 учебника на экспертизу

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство просвещения РФ по итогам научно-методического совета по учебникам направило 73 учебника, не вошедших в обновленный федеральный перечень в декабре 2018 года, на повторную экспертизу, сообщили в пресс-службе ведомства.

"На Совете было принято решение о направлении 73 учебников, не перешедших из прошлого перечня в обновленный, сформированный в декабре 2018 года перечень, на дополнительную экспертизу ввиду наличия достаточный оснований по каждому учебному изданию", - отметили в Минпросвещения.

Кроме того, рассмотрев вопрос обоснованности направление на дополнительную экспертизу 281 учебника в прошлом году, научно-методический совет единогласно подтвердил наличие необходимых оснований.

В ведомстве также отметили, что научно-методический совет по учебникам при министерстве рассмотрел новый порядок формирования федерального перечня учебников.

Порядок устанавливает новые сроки подачи документов о включении учебника в федеральный перечень (ежегодно с 20 февраля по 20 апреля), а также регламент его рассмотрения. В перечень попадают учебники, получившие наиболее высокую оценку по итогам экспертизы в соответствии с 43 критериями. Срок действия экспертного заключения составит 5 лет. "Новым порядком существенным образом усилены требования, предъявляемые к экспертам. В их число войдут представители экспертного сообщества, отвечающие таким требованиям, как наличие учёной степени и педагогического опыта реализации основных образовательных программ не менее 5 лет", - рассказали в министерстве.