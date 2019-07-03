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РИА Новости

Жителей поселка в Красноярском крае эвакуировали из-за паводка

Вчера, 09:53
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КРАСНОЯРСК, 3 июл - РИА Новости. Более 50 жителей поселка Покатаево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса, сообщает региональное управление МЧС.
Паводковая ситуация осложнилась на востоке Красноярского края из-за дождей. В Канске был введен режим ЧС. Создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей со специализированной техникой. Ранее власти Красноярского края рекомендовали главам Абанского и Мотыгинского районов ввести режим повышенной готовности из-за паводков.
"На данный момент идет повышение уровня воды в другом районе края – населенном пункте Покатаево Абанского района, на реке Бирюса. На утро 3 июля 2019 года уровень воды в реке составляет 480 сантиметров при критическом 450 сантиметров. Подтопленными оказались более 30 приусадебных участков и 11 подпольев в жилых домах (вода находится на уровне пола). В превентивных целях из 22 жилых домов отселено 57 человек, из них 14 детей. Все эвакуированные жители населенного пункта размещены по родственникам", - говорится в сообщении.
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На место происшествия выехала оперативная группа Главного управления МЧС по Красноярскому краю, также в населенном пункте работает оперативная группа пожарно-спасательной части поселка Абана и спасатели краевого учреждения "Спасатель".
В реке Кан в районе Кана уровень воды упал на 108 сантиметров и составляет 378 сантиметров. Вода продолжает уходить с придворовых территорий в Канске, но еще по-прежнему остаются подтопленными 72 придомовых участка и 112 дачных участков. При проведении подворовых обходов было установлено наличие воды в подпольях и овощехранилищах 20 жилых домов.
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