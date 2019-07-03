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РИА Новости

У Назарбаева появился собственный сайт

Вчера, 09:46
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 3 июл – РИА Новости. Пресс-служба первого президента Казахстана запустила сайт, посвященный деятельности елбасы (лидера нации – ред.) Нурсултана Назарбаева, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев 20 марта сложил полномочия президента страны, но остался председателем партии Nur Otan, главой Совета безопасности страны, руководителем Ассамблеи народа Казахстана.
"Друзья, мы запустили наш сайт http://Elbasy.kz. Буду признателен всем, если вы оставите свои отзывы, замечания и предложения по новому сайту в комментариях к этой публикации", - написал Укибай в своем аккаунте в Twitter.
В опубликованном им видеоролике говорится, что на сайте размещены 3 гигабайта информации, 1,5 тысячи фото и более 2,5 часов видео, посвященных деятельности первого президента.
Глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев голосует на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019
9 июня, 07:57
Назарбаев: народ Казахстана выбирает не только человека, но и свое будущее
До настоящего времени информация о рабочих встречах, поездках, распоряжениях Назарбаева публиковалась на сайте президента страны.
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