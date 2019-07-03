Прокуратура назвала возможные причины ЧП в воинской части на юге Казахстана

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 3 июл – РИА Новости. Следствие по делу о взрывах на арсенале в казахстанском городе Арысь рассматривает версии о несоблюдении пожарной безопасности и халатности, сообщил заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов.

Ранее минобороны Казахстана сообщало, что на арсенале рядом с Арысью, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, включая двух военных, погибли. Жителей эвакуировали, в субботу 29 июня им разрешили вернуться в город после завершения его очистки от боеприпасов и их фрагментов.

"Проводятся осмотры места происшествий, выемки документов, относящихся к делу, устанавливается ущерб. На данном этапе допрошены свыше 100 лиц. Вместе с тем сейчас отрабатываются возможные версии, в числе которых несоблюдение пожарной безопасности (это может быть и короткое замыкание электричества, и возгорание легко воспламеняемых предметов (сухостоя, ГСМ), а также иное), халатность должностных лиц и иные версии", - сказал Ержанов.

По его словам, проверяется рациональность использования выделенных бюджетных средств по обеспечению безопасности складов с боеприпасами, правильность складирования взрывчатых веществ, своевременно ли устранялись нарушения, выявленные на складах, если нет, то встанет вопрос о бездействии отдельных военнослужащих.