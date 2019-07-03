Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T09:45Z
https://ria.ru/20190703/1556149635.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155584/54/1555845492_38:0:1000:541_1036x0_80_0_0_79baa3b645eb69a89169ccb6a8145518.jpg
РИА Новости

Прокуратура назвала возможные причины ЧП в воинской части на юге Казахстана

Вчера, 09:45
985
© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
НУР-СУЛТАН, 3 июл – РИА Новости. Следствие по делу о взрывах на арсенале в казахстанском городе Арысь рассматривает версии о несоблюдении пожарной безопасности и халатности, сообщил заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов.
Ранее минобороны Казахстана сообщало, что на арсенале рядом с Арысью, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, включая двух военных, погибли. Жителей эвакуировали, в субботу 29 июня им разрешили вернуться в город после завершения его очистки от боеприпасов и их фрагментов.
"Проводятся осмотры места происшествий, выемки документов, относящихся к делу, устанавливается ущерб. На данном этапе допрошены свыше 100 лиц. Вместе с тем сейчас отрабатываются возможные версии, в числе которых несоблюдение пожарной безопасности (это может быть и короткое замыкание электричества, и возгорание легко воспламеняемых предметов (сухостоя, ГСМ), а также иное), халатность должностных лиц и иные версии", - сказал Ержанов.
По его словам, проверяется рациональность использования выделенных бюджетных средств по обеспечению безопасности складов с боеприпасами, правильность складирования взрывчатых веществ, своевременно ли устранялись нарушения, выявленные на складах, если нет, то встанет вопрос о бездействии отдельных военнослужащих.
"По результатам следствия будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. Отмечу, что квалификация, возможные версии предварительные и они будут детально отрабатываться. Ход расследования находится на контроле генерального прокурора", - заявил Ержанов.
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
2 июля, 08:47
Власти Казахстана рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Арыси
000001
Обсудить 1
Пожар в воинской части в КазахстанеКазахстанВ мире
Рекомендуем
Нурсултан Назарбаев
У Назарбаева появился собственный сайт
РИА
Новости
В Екатеринбурге застрелили экс-главу киргизской диаспоры
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о поддержке дипломатического урегулирования в Донбассе
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал превышение Ираном уровня запасов урана
Владимир Джабаров
Россия не должна платить долг по взносам в бюджет СЕ, считают в Совфеде
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Власти Казахстана объявили о налоговых каникулах для жителей Арыси
На Кипре не комментируют публикации о закрытии счетов россиян
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Ущерб от взрывов в воинской части в Казахстане оценили в $52,5 миллиона
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Вид на город Алеппо
В Сирии рассказали, кому отдадут предпочтение в восстановлении страны
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате
Президент Боливии Эво Моралес
Россия гарантирует невмешательство США в дела государств, считает Моралес
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсуфом Аль-Осаимином. 3 июля 2019
Первый этап "сделки века" США противоречит решениям СБ ООН, заявил Лавров
Открытие международных украинско-американских учений Си бриз - 2019
В НАТО назвали цель учений в Черном море
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
Лента новостейМолния