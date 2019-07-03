Россия не должна платить долг по взносам в бюджет СЕ, считают в Совфеде

"Решение о том, будут ли выплачены Совету Европы эти деньги или нет, будут принимать МИД и Минфин, но я считаю, что мы платить этот долг не должны. Россия в эти годы не могла принимать полноценного участия в работе всех структур СЕ, и не по нашей вине", — заявил Джабаров.