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РИА Новости

Россия не должна платить долг по взносам в бюджет СЕ, считают в Совфеде

Вчера, 09:33
20730
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Россия не должна платить долг по взносам в бюджет Совета Европы за 2017-2018 годы, поскольку не принимала в это время участия в работе Парламентской ассамблеи СЕ (ПАСЕ), заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтге сообщил РИА Новости, что Россия за часть 2017 года и 2018-й должна 55 миллионов евро в бюджет Совета Европы.

"Решение о том, будут ли выплачены Совету Европы эти деньги или нет, будут принимать МИД и Минфин, но я считаю, что мы платить этот долг не должны. Россия в эти годы не могла принимать полноценного участия в работе всех структур СЕ, и не по нашей вине", — заявил Джабаров.

Россия 30 июня 2017 года приняла решение приостановить часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не будут восстановлены. На июньской сессии 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.
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2 июля, 19:58
Эксперт рассказал, на что Совет Европы потратит взнос России
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Владимир ДжабаровСовет Федерации РФСовет ЕвропыВ мире
Популярные комментарии
Я, как налогоплательщик считаю, что нет необходимости платить за тот период, пока нашей делегации не было в ПАСЕ!
3 июля, 09:39
ГПГриша Путный
7701000
Cмешно даже комментировать. Нас поливали грязью, предоставляли трибуну для русофобии, а теперь дайте денежки. Денежки платятся с момента начала работы , как везде принято. А не работал, то и не получал. Правда не удивлюсь , если наши прогнутся. Достаточно того, что по каналам слюнявять украину, а результат один- продолжаем торговать. Пфу-....
3 июля, 09:46
Vagner Tusk
3901001
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