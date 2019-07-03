Греция не намерена запрещать швартовку кораблей ВМФ России в своих портах

АФИНЫ, 3 июн - РИА Новости. Афины не собираются запрещать заход в свои порты кораблей ВМФ России и их обслуживание в связи с принятием в США "Закона о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье", заявил РИА Новости источник в правительственных кругах.

"Не идет речи о том, что это повлияет на швартовку российских кораблей в Греции",- сказал источник, комментируя закон.

Сенаторы демократ Боб Менендес и республиканец Марко Рубио внесли законопроект, меняющий стратегию США в Восточном Средиземноморье с учетом изменений в регионе. Законопроект, в частности, отменяет запрет на поставки оружия Кипру. Сенатский комитет по международным отношениям одобрил законопроект с поправками, призывающими страны региона - Грецию, Кипр и Израиль отказывать в портовом обслуживании кораблей Российской Федерации.

Реакция на Кипре

Президент Кипра Никос Анастасиадис ранее выразил сожаление в связи с принятием этих поправок. По его словам, эти поправки "в значительной степени затрагивают независимость и суверенитет Республики Кипр", и подобные условия могут быть установлены.

Ни одна страна не может заставить Никосию прекратить предоставление портовых объектов российским или другим кораблям, заявил министр обороны Кипра Саввас Ангелидис. По его словам, Кипр продолжит усилия по дальнейшему углублению отношений с США, но следует уважать роль Кипра как опоры стабильности в регионе.

Контр-адмирал в отставке Константинос Фитирис в статье для сайта sigmalive.com заявил, что законопроект вновь подтверждает, что "поверхностные отношения США" с Кипром несут в себе много рисков для выживания страны. По его мнение, условие запрета захода российских военных кораблей в порты Кипра, вероятно, было выдвинуто госдепартаментом США, который делает все для возрождения американо-турецких отношений, а Кипр может стать разменной пешкой в шахматной игре США-Россия. Он считает, что Кипр не должен быть в игре на этой шахматной доске, потому что потери будут намного больше, чем выгода. "Если мы разорвем наши отношения с Россией, мы, очевидно, потеряем свою поддержку Совета Безопасности, и если США восстановят свои отношения с Турцией (что весьма вероятно!), тогда для Кипра все будет очень опасно. Мы не должны забывать, что в Совете Безопасности мы всегда получали поддержку Франции, Китая и России, а Великобритания и Соединенные Штаты всегда воздерживались от наших позитивных резолюций",- говорится в статье.

Контр-адмирал заявил, что Кипр не должен сейчас выбирать лагерь между США и Россией. "Хотя мы принадлежим к западному миру, США, как они доказали и что ясно, без колебаний откажутся от нас, если этого потребует потепление отношений с Турцией",- заявил он. Что касается отмены эмбарго на поставки оружия, то, как заметил Фитирис, это символический вопрос, и много рынков оружия есть в ЕС, что намного ближе к Кипре.

Антироссийский закон

"Закон о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье" представляет серию инициатив, меняющих стратегию США с учетом изменений в регионе, включая ухудшение отношений Турции как с США, так и со всеми ключевыми региональными партнерами Вашингтона. Законопроект предусматривает отмену запрета на продажу оружия Кипру, запрещает передачу самолетов F-35 Анкаре, если Турция продолжит реализовывать планы по С-400, и введение санкций против Анкары.

Законопроект предусматривает дальнейшую милитаризацию Греции и Кипра, их более тесную привязанность к Соединенным Штатам в сфере обороны.

Среди заявленных целей политики США названы "сохранение сильного военно-морского присутствия США и инвестиций в военно-морское оборудование на базе Суда в Греции и развитие более глубокого сотрудничества в области безопасности, в том числе недавнее размещение (беспилотников) MQ-9 на авиабазе Лариса и вертолетного учебно-тренировочного центра американской армии в Центральной Греции".

Законопроект предусматривает финансирование конкретных военных программ для Греции и Кипра, программ международной военной подготовки.

Целый ряд положений законопроект направлен против России с целью "снижения ее злобного влияния в Восточном Средиземноморье". В частности, сенаторы предлагают вывести из эксплуатации военную технику, закупленную у Москвы, и заменить ее на оружие производства стран НАТО.

Целый ряд положений законопроект направлен против России с целью "снижения ее злобного влияния в Восточном Средиземноморье". В частности, сенаторы предлагают вывести из эксплуатации военную технику, закупленную у Москвы, и заменить ее на оружие производства стран НАТО.

Авторы предлагают отказаться от энергетического сотрудничества с Россией, в том числе, в газовой сфере, использовав в качестве альтернативы газ из США и из союзников.

Законопроект обязывает госсекретаря США представить "в соответствующие комитеты Конгресса доклад о злокачественном влиянии Российской Федерации на Кипре, в Греции и Израиле с 1 января 2017 года", в котором должны быть "описание энергетических проектов правительства Российской Федерации в Восточном Средиземноморье", "список принадлежащих российским владельцам средств массовой информации в этих странах, включая название средства массовой информации, приблизительное количество зрителей и то, пропагандирует ли оно прокремлевские взгляды".