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РИА Новости

Кипр отказался закрыть порты для российских кораблей из-за требований США

Вчера, 11:17
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© AFP 2019 / Christos Avraamides Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в кипрском порту Лимасол
Российский авианосец Адмирал Кузнецов в кипрском порту Лимасол
© AFP 2019 / Christos Avraamides
Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в кипрском порту Лимасол. Архивное фото
АФИНЫ, 30 июн — РИА Новости. Министр обороны Кипра Саввас Ангелидис заявил, что Кипр продолжит предоставлять порты и инфраструктуру для кораблей России и других государств, несмотря на принятые в США поправки к законопроекту о сотрудничестве в Восточном Средиземноморье.
Сенаторы демократ Боб Менендес и республиканец Марко Рубио внесли законопроект, меняющий стратегию США в Восточном Средиземноморье с учетом изменений в регионе. Законопроект, в частности, отменяет запрет на поставки оружия Кипру. Сенатский комитет по международным отношениям одобрил законопроект с поправками, призывающими страны региона отказывать в портовом обслуживании кораблей России.
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Ни одна страна не может заставить Никосию прекратить предоставление портовых объектов российским или другим кораблям, заявил Ангелидис в интервью радио кипрской радиовещательной корпорации CYBC.
В настоящий момент перед Никосией не ставят какие-либо вопросы, но если будет поставлена ​​дилемма, Республика Кипр примет свои решения, цитирует сайт CYBC слова министра.
Он подчеркнул, что Кипр предоставляет услуги третьим странам в основном для оказания гуманитарной помощи.
В случае кризиса Кипр обязан оказывать помощь, сказал Ангелидис и пояснил, что Кипр никогда не сотрудничал ни с одной страной в рамках военной операции.
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К американским проектам санкций надо относиться так, будто они уже введены
Ангелидис сказал, что Кипр продолжит усилия по дальнейшему углублению отношений с США, но следует уважать роль Республики Кипр как опоры стабильности в регионе.
Президент Кипра Никос Анастасиадис ранее выразил сожаление в связи с принятием этих поправок. По сообщению Бюро печати и информации, Анастасиадис сказал журналистам, что в принципе приветствовал инициативу Менендеса и Рубио и законопроект, который был первоначально внесен в конгресс.

"Я должен выразить сожаление о поправках, которые были внесены и которые в значительной степени затрагивают независимость и суверенитет Республики Кипр. До сегодняшнего дня предоставление услуг любой стране всегда осуществлялось в гуманитарных целях, и я не думаю, что подобные условия могут быть установлены, особенно страной, с которой мы стремимся — и я говорю об Америке — к дальнейшему укреплению наших отношений. У меня сложилось впечатление, что поправка была неудачной", — сказал Анастасиадис.

"Закон о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье" представляет серию инициатив, меняющих стратегию США с учетом изменений в регионе, включая ухудшение отношений Турции как с США, так и со всеми ключевыми региональными партнерами Вашингтона. Законопроект предусматривает отмену запрета на продажу оружия Кипру, запрещает передачу самолетов F-35 Анкаре, если Турция продолжит реализовывать планы по С-400, и введение санкций против Анкары.
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Законопроект предусматривает дальнейшую милитаризацию Греции и Кипра, их более тесную привязанность к Соединенным Штатам в сфере обороны.
Среди заявленных целей политики США названы "сохранение сильного военно-морского присутствия США и инвестиций в военно-морское оборудование на базе Суда в Греции и развитие более глубокого сотрудничества в области безопасности, в том числе недавнее размещение (беспилотников. — Прим. ред.) MQ-9 на авиабазе Лариса и вертолетного учебно-тренировочного центра американской армии в Центральной Греции".
Законопроект предусматривает финансирование конкретных военных программ для Греции и Кипра, программ международной военной подготовки.
Целый ряд положений законопроект направлен против России с целью "снижения ее злобного влияния в Восточном Средиземноморье". В частности, сенаторы предлагают вывести из эксплуатации военную технику, закупленную у Москвы, и заменить ее на оружие производства стран НАТО.
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Спортсмены и команды
Кипр
Никос АнастасиадисРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Еще одно подтверждение что сшп избрали четкий курс на санкционное давление на государства, сотрудничащие с Россией, с целью ослабления влияния РФ в мире и ухудшение ее экономики. А наши все голосят мантры: партнеры да партнеры. Вот такие они нам партнеры...
30 июня, 14:53
Дик Котов
4402002
Как же они закроют порт своим кормильцам ? Почти все деньги России там , остальные в банках США .
30 июня, 17:21
Губернатор о.Борнео
13001025
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