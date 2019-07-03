В Иркутске потушили крупный пожар на хлебных складах

ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Крупный пожар на хлебных складах в Иркутске потушен, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что склад хлебозавода загорелся в Иркутске на площади около 800 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Огонь тушили 38 человек и 13 единиц техники. Возгорание было локализовано в 23.30 (18.30 мск) вторника.

"Ликвидировать возгорание огнеборцам удалось к 5 утра (полночь мск). Использовались три пожарных гидранта и пожарный водоем, прокладывались четыре магистральные линии, применялся маяк спасателя и светодиодный трос. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.