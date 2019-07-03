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РИА Новости

Исследование сибирских ученых включили в США в учебник по криминологии

Вчера, 07:35
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© Depositphotos / photographee.euКриминалистика
Криминалистика
© Depositphotos / photographee.eu
Криминалистика. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 3 июл — РИА Новости. Исследование новосибирских нейробиологов и генетиков, посвященное проблеме склонности к жестоким преступлениям в современном обществе, включено в новое, десятое издание классического американского учебника по криминологии "Criminology: Explaining Crime and its Context". Об этом сообщила пресс-служба Новосибирского госуниверситета.
"За последние два десятка лет это единственный полностью выполненный в России научный труд, который был включен в выдержавший множество изданий зарубежный криминологический учебник такого уровня", — говорится в сообщении. Исследование новосибирских ученых цитируется в учебнике наравне с трудами Чарльза Дарвина, Томаса Куна, Томаса Гоббса и других известнейших ученых и философов.
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В университете отметили, что само исследование выполнялось в НГУ, Институте цитологии и генетики и других институтах Сибирского отделения РАН, а статью о нем новосибирские ученые опубликовали в ведущем международном криминологическом журнале Journal of Criminal Justice в 2015 году.
Один из соавторов статьи, нейробиолог кафедры физиологии НГУ Петр Меньшанов считает, что в результате активного развития генетики на Западе в последнее время стала избыточно популярной гипотеза о том, что подавляющее большинство преступлений тесно связано с генами, ответственными за развитие синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
"Мы лишь продемонстрировали, что многие жестокие и тщательно спланированные преступления, приведшие к убийству, никак не связаны с данным синдромом. У таких "хладнокровных" злоумышленников не наблюдается импульсивной агрессии, и растут они у социально благополучных родителей. В то же время у этих преступников хорошо развита "холодная", спланированная агрессивность, наличие которой тесно сопряжено с некоторыми малоактивными формами рецептора дофамина DRD4. Поэтому нельзя просто взять данные медицинской карты или генетического анализа, посмотреть наличие у человека гиперактивности или определенных аллелей генов и сказать — виновен! Обвинять на основании генотипа категорически нельзя", — цитируют в вузе слова ученого.
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Меньшанов отметил, что гены лишь создают исходную почву, на которой формируется личность. А какой эта личность станет, какие у нее будут мотивы и стремления — в первую очередь определяет окружающая среда. По словам ученого, только сбалансированный подход, опирающийся на обучение базовым знаниям, применение новых методов педагогики и классическое школьное воспитание, может сформировать полноценного, критически мыслящего человека, который будет выбирать недеструктивные, полезные и для него самого, и для общества пути реализации желаний.
"Эта работа является ярким примером междисциплинарного исследования, которое было бы невозможно выполнить без каждой из отраслей наук, задействованных в нем, — криминалистики, психологии и психиатрии, молекулярной нейробиологии, медицинской генетики, а также методов современной прикладной статистики. А сам факт включения результатов в американский учебник такого уровня подтверждает признание международным сообществом и ведущими зарубежными специалистами Новосибирска как научного центра мирового уровня и в области генетики, и в области современной математики", — сказал, в свою очередь, ректор НГУ Михаил Федорук.
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Новосибирский государственный университетРоссияСШАРИА Наука
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