Исследование сибирских ученых включили в США в учебник по криминологии

НОВОСИБИРСК, 3 июл — РИА Новости. Исследование новосибирских нейробиологов и генетиков, посвященное проблеме склонности к жестоким преступлениям в современном обществе, включено в новое, десятое издание классического американского учебника по криминологии "Criminology: Explaining Crime and its Context". Об этом сообщила пресс-служба Новосибирского госуниверситета.

"За последние два десятка лет это единственный полностью выполненный в России научный труд, который был включен в выдержавший множество изданий зарубежный криминологический учебник такого уровня", — говорится в сообщении. Исследование новосибирских ученых цитируется в учебнике наравне с трудами Чарльза Дарвина, Томаса Куна, Томаса Гоббса и других известнейших ученых и философов.

В университете отметили, что само исследование выполнялось в НГУ, Институте цитологии и генетики и других институтах Сибирского отделения РАН, а статью о нем новосибирские ученые опубликовали в ведущем международном криминологическом журнале Journal of Criminal Justice в 2015 году.

Один из соавторов статьи, нейробиолог кафедры физиологии НГУ Петр Меньшанов считает, что в результате активного развития генетики на Западе в последнее время стала избыточно популярной гипотеза о том, что подавляющее большинство преступлений тесно связано с генами, ответственными за развитие синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

"Мы лишь продемонстрировали, что многие жестокие и тщательно спланированные преступления, приведшие к убийству, никак не связаны с данным синдромом. У таких "хладнокровных" злоумышленников не наблюдается импульсивной агрессии, и растут они у социально благополучных родителей. В то же время у этих преступников хорошо развита "холодная", спланированная агрессивность, наличие которой тесно сопряжено с некоторыми малоактивными формами рецептора дофамина DRD4. Поэтому нельзя просто взять данные медицинской карты или генетического анализа, посмотреть наличие у человека гиперактивности или определенных аллелей генов и сказать — виновен! Обвинять на основании генотипа категорически нельзя", — цитируют в вузе слова ученого.

Меньшанов отметил, что гены лишь создают исходную почву, на которой формируется личность. А какой эта личность станет, какие у нее будут мотивы и стремления — в первую очередь определяет окружающая среда. По словам ученого, только сбалансированный подход, опирающийся на обучение базовым знаниям, применение новых методов педагогики и классическое школьное воспитание, может сформировать полноценного, критически мыслящего человека, который будет выбирать недеструктивные, полезные и для него самого, и для общества пути реализации желаний.