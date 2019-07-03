Затопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области

Затопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области

ТУЛУН (Иркутская область), 3 июл – РИА Новости. Уровень воды падает в пострадавшем от паводка Тулуне, он составляет менее 8 метров, рассказал журналистам начальник регионального управления МЧС Валентин Нелюбов.

"Вода у нас довольно ясно падает. Сейчас уровень уже менее восьми метров, но это еще река пока не вошла в свое естественное русло", - рассказал Нелюбов.

По его словам, организовано наблюдение за домами, которые были снесены течением, разрушены.