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РИА Новости

Уровень воды падает в пострадавшем от паводка Тулуне

Вчера, 06:16
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЗатопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области
Затопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Затопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области
ТУЛУН (Иркутская область), 3 июл – РИА Новости. Уровень воды падает в пострадавшем от паводка Тулуне, он составляет менее 8 метров, рассказал журналистам начальник регионального управления МЧС Валентин Нелюбов.
"Вода у нас довольно ясно падает. Сейчас уровень уже менее восьми метров, но это еще река пока не вошла в свое естественное русло", - рассказал Нелюбов.
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По его словам, организовано наблюдение за домами, которые были снесены течением, разрушены.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов.
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