ТУЛУН (Иркутская область), 3 июл – РИА Новости. Уровень воды падает в пострадавшем от паводка Тулуне, он составляет менее 8 метров, рассказал журналистам начальник регионального управления МЧС Валентин Нелюбов.
"Вода у нас довольно ясно падает. Сейчас уровень уже менее восьми метров, но это еще река пока не вошла в свое естественное русло", - рассказал Нелюбов.
По его словам, организовано наблюдение за домами, которые были снесены течением, разрушены.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов.