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РИА Новости

Волкер раскритиковал инициативу российского МИД по украинским морякам

Вчера, 04:15
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
ТОРОНТО, 3 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что предложение России по освобождению украинских моряков влечет за собой признание Украиной юрисдикции российских судов в этом деле, а это было бы "неприемлемо".
"Официальный представитель МИД России рассказала о предложении, которое было сделано по освобождению моряков. Но (освобождение моряков произойдет - ред.) только в том случае, если Украина признает условия их задержания, юрисдикцию судов РФ, и будет действовать далее в соответствии с этим, что, возможно, потребовало бы даже дальнейшее задержание этих моряков на Украине. Я не согласен с этим", - сказал Волкер, отвечая на вопрос РИА Новости.
По его словам, "это было бы неприемлемой ситуацией".
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1 июля, 14:33
Дело за Киевом. В Москве прокомментировали ситуацию с украинскими моряками Россия уже сделала предложение Украине для урегулирования ситуации вокруг задержанных моряков. Теперь решение за Украиной.
Волкер также отметил, что, несмотря на то, что глава МИД Украины Павел Климкин действовал, исходя как раз из этих соображений, отвечая на ноту Москвы, но он не проинформировал об этом президента страны.
"Насколько я понимаю, министр иностранных дел не проконсультировался с президентом, что он, конечно, должен был сделать", - подчеркнул Волкер.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Здание Министерства иностранных дел РФ
1 июля, 13:33
Москва готова обсуждать освобождение моряков, несмотря на ноту Климкина
Москва 25 июня направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, где предлагала пойти Киеву навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков. Россия предложила освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли не будут уничтожены.
В ответ Климкин потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала и освободить всех задержанных.
В российском МИД назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом.
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Ситуация на УкраинеКурт ВолкерРоссияУкраинаВ мире
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