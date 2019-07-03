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РИА Новости

Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина

Вчера, 03:51
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
ТОРОНТО, 3 июл — РИА Новости. Глава МИД Канады Христя Фриланд начала свое выступление на конференции по Украине в Торонто с цитаты Владимира Путина.
Поднявшись на подиум, она объявила, что для аудитории будет неожиданным услышать слова человека, которого она собирается процитировать, — Владимира Путина.
Фриланд напомнила высказывание российского лидера о том, что либеральная идея изжила себя.
"Вчера был День Канады, так что я надеюсь, что вы меня простите за то, что я буду экстрапатриотичной. Но правда в том, что я не могу представить, чтобы какая-то страна так же отважно осуждала бы это заявление", — отметила глава МИД.
По ее словам, премьер Канады Джастин Трюдо защищает идеи либерализма "как внутри страны, так и по всему миру".
Она также назвала поддержку демократий и мирового порядка ядром внешней политики страны.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
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Слова Путина о либеральной идее вызвали широкое обсуждение как у политиков, так и среди журналистов.
Его пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее объяснил, что российскому президенту по-прежнему близки идеи либерализма, но он против их навязывания другим.
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