Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019

ТОРОНТО, 3 июл — РИА Новости. Глава МИД Канады Христя Фриланд начала свое выступление на конференции по Украине в Торонто с цитаты Владимира Путина.

Поднявшись на подиум, она объявила, что для аудитории будет неожиданным услышать слова человека, которого она собирается процитировать, — Владимира Путина.

Фриланд напомнила высказывание российского лидера о том, что либеральная идея изжила себя.

"Вчера был День Канады, так что я надеюсь, что вы меня простите за то, что я буду экстрапатриотичной. Но правда в том, что я не могу представить, чтобы какая-то страна так же отважно осуждала бы это заявление", — отметила глава МИД.

По ее словам, премьер Канады Джастин Трюдо защищает идеи либерализма "как внутри страны, так и по всему миру".

Она также назвала поддержку демократий и мирового порядка ядром внешней политики страны.

Слова Путина о либеральной идее вызвали широкое обсуждение как у политиков, так и среди журналистов.