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РИА Новости

Путин рассказал о кризисе современной либеральной идеи

Вчера, 21:16
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Современная так называемая либеральная идея себя изжила, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей, заявил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что существовать могут различные идеи, но они не могут диктовать никому и ничего.
"Эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй - тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил - получи наказание за это. Поэтому сама эта идея себя изжила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения", - сказал Путин в интервью FT.
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"Это не значит - она сейчас, как я считаю, перестает доминировать, - что ее нужно немедленно начать уничтожать. Надо относиться тоже с уважением и к этой точке зрения, к этим позициям. Просто они не могут диктовать никому и ничего, что они пытаются делать последние десятилетия", - отметил он.
По мнению президента РФ, диктат сторонников этой идеи наступил почти везде: и в средствах массовой информации, и в реальной жизни.
"По некоторым вопросам считается неприличным рот открыть даже. А почему? Поэтому я не сторонник того, чтобы немедленно все заткнуть, завязать, закрыть, распустить, всех арестовать, разогнать. Нет, конечно", - считает он.
"Либеральную идею тоже нельзя уничтожать, она имеет право на существование, и даже поддерживать нужно в чем-то. Но не надо считать, что она имеет право на абсолютное доминирование, вот о чем речь", - подчеркнул президент.
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