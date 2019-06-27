Путин рассказал о кризисе современной либеральной идеи

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Современная так называемая либеральная идея себя изжила, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей, заявил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что существовать могут различные идеи, но они не могут диктовать никому и ничего.

"Эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй - тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил - получи наказание за это. Поэтому сама эта идея себя изжила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения", - сказал Путин в интервью FT

"Это не значит - она сейчас, как я считаю, перестает доминировать, - что ее нужно немедленно начать уничтожать. Надо относиться тоже с уважением и к этой точке зрения, к этим позициям. Просто они не могут диктовать никому и ничего, что они пытаются делать последние десятилетия", - отметил он.

По мнению президента РФ, диктат сторонников этой идеи наступил почти везде: и в средствах массовой информации, и в реальной жизни.

"По некоторым вопросам считается неприличным рот открыть даже. А почему? Поэтому я не сторонник того, чтобы немедленно все заткнуть, завязать, закрыть, распустить, всех арестовать, разогнать. Нет, конечно", - считает он.