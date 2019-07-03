Канада всегда будет защищать суверенитет Украины, заявил Трюдо

ТОРОНТО, 3 июл - РИА Новости. Канада всегда будет защищать суверенитет Украины, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Когда президент (Украины Владимир – ред.) Зеленский был избран, народ Украины послал очень ясный сигнал не только своим политическим лидерам, но и всему миру: они одобрили значительные перемены более храбро и амбициозно, чем когда бы то ни было", - сказал Трюдо, выступая на конференции по вопросам реформ на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Канаде. В Торонто 2-4 июля также проходит конференция по вопросам реформ на Украине. В конференции приняли участие представители около 40 стран, в том числе и министры иностранных дел.

"Канада всегда будет защищать суверенитет Украины, и мы будем осуждать российскую агрессию и незаконную аннексию Крыма", - добавил премьер Канады.