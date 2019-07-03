Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T03:30Z
https://ria.ru/20190703/1556146209.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153042/70/1530427051_0:0:2971:1671_1036x0_80_0_0_ff2eb21706104545d2547fd405452dc6.jpg
РИА Новости

Канада всегда будет защищать суверенитет Украины, заявил Трюдо

Вчера, 03:30
2826
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
ТОРОНТО, 3 июл - РИА Новости. Канада всегда будет защищать суверенитет Украины, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
"Когда президент (Украины Владимир – ред.) Зеленский был избран, народ Украины послал очень ясный сигнал не только своим политическим лидерам, но и всему миру: они одобрили значительные перемены более храбро и амбициозно, чем когда бы то ни было", - сказал Трюдо, выступая на конференции по вопросам реформ на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Канаде. В Торонто 2-4 июля также проходит конференция по вопросам реформ на Украине. В конференции приняли участие представители около 40 стран, в том числе и министры иностранных дел.
Банкноты долларов США
Вчера, 01:47
Канада выделит 45 миллионов долларов на поддержку Украины
"Канада всегда будет защищать суверенитет Украины, и мы будем осуждать российскую агрессию и незаконную аннексию Крыма", - добавил премьер Канады.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
73620415
Ситуация на УкраинеДжастин ТрюдоКанадаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
РИА
Новости
Банкноты долларов США
Канада выделит 45 миллионов долларов на поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер раскритиковал инициативу российского МИД по украинским морякам
Лента
новостей
Здание Совета Европы в Страсбурге
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Маргарита Грачева
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Борис Джонсон в Манчестере, Великобритания. 29 июня 2019
Будущий премьер Джонсон объявил о присоединении Великобритании к Украине
Заграничный паспорт гражданина Украины
Жители ДНР и ЛНР смогут въезжать в Канаду по украинским паспортам
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Украина продолжит путь к ЕС и НАТО
Танк КВ-1
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35"Ромир": почти две трети россиян за последний год не брали кредиты
03:34Военсовет Судана и оппозиция договорились по ряду вопросов
03:33ЦИК Украины отменил регистрацию Клюева и Шария на выборы
03:30Путин назвал "туманными" перспективы сотрудничества с США по СНВ
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
Лента новостейМолния