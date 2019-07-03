Канада всегда будет защищать суверенитет Украины, заявил Трюдо

ТОРОНТО, 3 июл - РИА Новости. Канада всегда будет защищать суверенитет Украины, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
"Когда президент (Украины Владимир – ред.) Зеленский был избран, народ Украины послал очень ясный сигнал не только своим политическим лидерам, но и всему миру: они одобрили значительные перемены более храбро и амбициозно, чем когда бы то ни было", - сказал Трюдо, выступая на конференции по вопросам реформ на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Канаде. В Торонто 2-4 июля также проходит конференция по вопросам реформ на Украине. В конференции приняли участие представители около 40 стран, в том числе и министры иностранных дел.
"Канада всегда будет защищать суверенитет Украины, и мы будем осуждать российскую агрессию и незаконную аннексию Крыма", - добавил премьер Канады.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".