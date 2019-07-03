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РИА Новости
Война в Сирии

Помпео призвал Казахстан делиться опытом по интеграции вернувшихся из Сирии

01:22
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео попросил главу МИД Казахстана поделиться с другими странами опытом репатриации и последующей интеграции побывавших в Сирии граждан.
"Госсекретарь отметил глобальное лидерство Казахстана в репатриации и реинтеграции своих граждан, (вернувшихся) из Сирии и призвал Казахстан делиться своим опытом с другими странами", - сообщила пресс-служба госдепартамента по итогам прошедшей в Вашингтоне во вторник встречи глав внешнеполитических ведомств США и Казахстана.
Помпео также отметил поддержку Казахстаном продолжительного мира в Афганистане и высказался за укрепление двусторонних отношений при новом правительстве. Госсекретарь США, как сообщила официальный представитель ведомства Морган Ортагус, "приветствовал высказывания президента Касым-Жомарета Токаева о росте участия казахтсанцев в политическом процессе и защите фундаментальных свобод жителей страны".
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Война в СирииМайк ПомпеоВойна в СирииГосударственный департамент СШАСирияСШАКазахстанВ мире
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