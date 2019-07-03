Помпео призвал Казахстан делиться опытом по интеграции вернувшихся из Сирии

ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео попросил главу МИД Казахстана поделиться с другими странами опытом репатриации и последующей интеграции побывавших в Сирии граждан.
"Госсекретарь отметил глобальное лидерство Казахстана в репатриации и реинтеграции своих граждан, (вернувшихся) из Сирии и призвал Казахстан делиться своим опытом с другими странами", - сообщила пресс-служба госдепартамента по итогам прошедшей в Вашингтоне во вторник встречи глав внешнеполитических ведомств США и Казахстана.
Помпео также отметил поддержку Казахстаном продолжительного мира в Афганистане и высказался за укрепление двусторонних отношений при новом правительстве. Госсекретарь США, как сообщила официальный представитель ведомства Морган Ортагус, "приветствовал высказывания президента Касым-Жомарета Токаева о росте участия казахтсанцев в политическом процессе и защите фундаментальных свобод жителей страны".