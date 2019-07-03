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РИА Новости

Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса

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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.
"По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 миллиардов евро. Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сказал Зеленский, выступая в Канаде на украинской конференции по вопросу реформ.
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