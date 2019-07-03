Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса

"По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 миллиардов евро. Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сказал Зеленский, выступая в Канаде на украинской конференции по вопросу реформ.