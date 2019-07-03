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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Подольский суд в Киеве рассмотрит ходатайство защиты Вышинского

00:31
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Подольский суд Киева продолжит в среду рассмотрение дела руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
"Заседание назначено на 17.00 (совпадает с мск)", - сообщил адвокат.
По его словам, суду предстоит рассмотреть несколько процессуальных моментов. На предыдущем заседании в июне сторона обвинения закончила читать обвинительное заключение.
Кроме того, защита подаст ходатайство об изменении Вышинскому меры пресечения.
"Буду ходатайствовать, чтобы Вышинского выпустили под его личное поручительство (аналог российской подписки о невыезде)", - сообщил Доманский.
Как обратил внимание адвокат, 26 июня конституционный суд Украины признал неконституционным положение части 5 статьи 176 (общие положения о мерах пресечения) уголовного процессуального кодекса Украины. В ней говорится, что по отношению к подозреваемым по статьям о терроризме, о преступлениях против основ национальной безопасности Украины и о препятствовании деятельности вооруженных сил нельзя применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей. Решение поддержали десять судей большой палаты суда. Они рассматривали жалобу, которую, в том числе, подала депутат Надежда Савченко и бывший председатель апелляционного суда АР Крым Валерий Чернобук.
"Благодаря решению конституционного суда я смогу в очередной раз обратиться к суду", - сообщил РИА Новости адвокат. Он заявил, что надеется на положительное решение.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Вчера, 14:05
Симоньян на украинском призвала Зеленского освободить Вышинского
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян через свой Telegram-канал обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому на украинском языке с просьбой помочь освобождению Вышинского. "Завтра могут отпустить Кирилла Вышинского. Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам. Сделайте это", - написала она.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье - 15 лет лишения свободы.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева
28 июня, 15:02
Медведчук назвал освобождение Вышинского постоянным предметом переговоров
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