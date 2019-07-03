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РИА Новости

Минобороны рассказало, как немцев застали врасплох в боях за Минск

00:12
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© РИА НовостиЖители Минска встречают советских воинов
Жители Минска встречают советских воинов
© РИА Новости
Жители Минска встречают советских воинов. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Красная армия, стремительно освобождавшая Минск в июле 1944 года, застала врасплох немецкие войска, под оккупацией которых столица Белоруссии находилась три года, в результате гитлеровцы вынуждены были бежать в панике. Об этом свидетельствуют архивные материалы, опубликованные министерством обороны России.
Военное ведомство на своем сайте открыло мультимедийный раздел "Из Минска виделся Берлин", посвященный 75-летию освобождения столицы Белоруссии, там опубликованы рассекреченные документы из центрального архива Минобороны.
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Среди этих документов представлено донесение начальника политического отдела 5-й гвардейской танковой армии гвардии генерал-майора Шарова начальнику политуправления 3-го Белорусского фронта генерал-майору Казбинцеву. Как отмечается в донесении, "немецкое командование было застигнуто врасплох стремительными темпами наступления на Минск".
Так, утром 3 июля 1944 года, когда советские части уже вошли в Минск, "совершенно не подозревая о взятии города войсками Красной армии, немецкий истребитель "Мессершмит-109" приземлился на аэродроме", говорится в донесении. "Летчик, немецкий лейтенант, вышел из самолета и спокойно стал его осматривать", - говорится в документе. Советские солдаты захватили в плен и летчика, и самолет.
А как рассказал сдавшийся в плен под Минском радист разведывательного батальона 25-й гренадерской танковой дивизии вермахта обер-ефрейтор Леопольд Люттенбергер, столицу Белоруссии вынуждены были оборонять "чрезвычайные полки", сформированные из остатков ранее "разбитых и рассеяных" Красной армией немецких дивизий.
"Нам приказали занять оборону по дороге Могилев - Минск... Не успели мы по-настоящему закрепиться на занимаемом участке, как утром 3 июля показались русские танки. Несмотря на то, что мы ожидали наступление русских, оно для нас оказалось совершенно неожиданным. Солдаты, увидев русские танки, говорили, что это пришел конец", - показал Люттенбергер, слова которого цитируются в донесении.
"Но затем нам последовал приказ отступать в направлении на Вильно (Вильнюс). Не отъехали мы и трех-пяти километров от Минска на запад, как образовалась страшная пробка: сгрудились сотни автомашин, тысячи солдат. В этот момент нас настигли русские танки. Сразу же все побежали кто куда. Я с группой солдат побежал в лес, а затем, встретив русских, сдался им в плен", - вспоминал Люттенбергер.
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Минск во время Великой Отечественной войны был оккупирован немецкими войсками. Во время оккупации в городе было организовано гетто, в Минске и его окрестностях от геноцида погибли свыше 400 тысяч человек, были разрушены до 80% жилых домов, уничтожены почти все предприятия и учреждения науки и культуры.
Третьего июля 1944 года в ходе операции "Багратион" Красная армия освободила Минск.
Операция "Багратион" (23 июня – 29 августа 1944 года) – грандиозное наступление советских войск, в ходе которого всего за две недели была разгромлена самая многочисленная на восточном фронте группа армии "Центр". Операция вошла в историю как величайший триумф Красной армии, предопределивший победу в войне.
За умелые и героические действия в Минской операции свыше 50 соединений и частей были удостоены почетного наименования Минских.
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Министерство обороны РоссииВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство обороны РФБелоруссияРоссияБезопасность
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