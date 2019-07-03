МО опубликовало представление к званию Героя танкиста, освобождавшего Минск

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало представление к званию Героя Советского союза танкиста Александра Яковлева, который в ходе освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года проявил личный героизм и взял в плен несколько сотен солдат и офицеров противника.

Военное ведомство на своем сайте открыло мультимедийный раздел "Из Минска виделся Берлин" , посвященный 75-летию освобождения Минска, в котором обнародованы рассекреченные исторические документы из фондов центрального архива Минобороны, в том числе представление Яковлева к высшей степени отличия.

Как отмечается в документе, подписанном командиром танкового батальона 26-й Гвардейской танковой Ельненской бригады 2-го Гвардейского танкового Тацинского корпуса капитаном Васильевым, за период меджу 26 июня и 6 июля 1944 года танковая рота, которой командовал Яковлев, уничтожила 12 вражеских пушек разного калибра, 26 ручных пулеметов, 47 бронетранспортеров, 462 автомашины, 1470 солдат и офицеров противника.

"Третьего июля 1944 года, действуя направляющей ротой на подступах к городу Минску, рота товарища Яковлева уничтожила до 100 солдат и офицеров противника, одно противотанковое орудие. Товарищ Яковлев одним из первых ворвался в Минск, завязал бой за товарную станцию, при овладении которой, преследуя отступающего противника по шоссе Минск-Дзержинск, окружил пехотный батальон и взял в плен 560 солдат и офицеров вместе с командиром батальона", - говорится в представлении.

Заключение о том, что Яковлев достоин звания Героя Советского союза, подписал командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии Иван Черняховский.

Звание Героя было присвоено Яковлеву в марте 1945 года. В ходе войны он был шесть раз ранен и трижды контужен. После войны продолжал службу в армии, в танковых частях Ленинградского военного округа. Трагически погиб в мае 1946 года.

Минск во время Великой Отечественной войны был оккупирован германскими войсками. Во время оккупации в Минске было организовано гетто, в городе и его окрестностях от геноцида погибло свыше 400 тысяч человек, разрушено до 80% жилых домов, уничтожены почти все предприятия и учреждения науки и культуры.

Третьего июля 1944 года в ходе операции "Багратион" Красная армия освободила Минск.

Операция "Багратион" (23 июня – 29 августа 1944 года) – грандиозное наступление советских войск, в ходе которого всего за две недели была разгромлена самая многочисленная на восточном фронте группа армии "Центр". Операция вошла в историю как величайший триумф Красной армии, предопределивший победу в войне.