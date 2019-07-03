Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска в 1944 году

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство обороны России открыло на своем сайте Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел , посвященный 75-летию освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, где обнародованы рассекреченные материалы о тех событиях.

В разделе "Из Минска виделся Берлин" обнародованы исторические документы из фондов центрального архива Минобороны.

"Директивы, донесения, приказы, наградные документы и газетные материалы тех лет представили ранее неизвестные широкой общественности эпизоды одной из наиболее стремительной наступательной операции Красной армии", - рассказали в военном ведомстве.

Тщательная подготовка

Представленные документы повествуют о тщательной подготовке к проведению Минской операции, позволившей освободить столицу Белоруссии раньше поставленных сроков, о проведении уникальной артподготовки и массированных авиаударов по ключевым укрепленным районам и позициям войск противника.

В числе опубликованных документов - боевое донесение от 3 июля 1944 года начальника штаба 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта Александра Покровского, в котором он докладывает начальнику генштаба Красной армии Александру Василевскому об освобождении Минска с детальным описанием хода операции. В донесении рассказывается, что одним из первых в Минск на предельной скорости ворвались боевые машины под командованием старшего лейтенанта Александра Яковлева, командира роты 26-й гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского танкового Тацинского корпуса. В разделе опубликован наградные документы на отважного танкиста и представления его к званию Героя Советского союза.

Застигнуты врасплох

Среди других представленных документов - донесение начальника политического отдела 5-й гвардейской танковой армии гвардии генерал-майора Шарова начальнику политуправления 3-го Белорусского фронта генерал-майору Казбинцеву. В нем говорится, что "немецкое командование было застигнуто врасплох стремительными темпами наступления на Минск".

Так, утром 3 июля 1944 года, когда советские части уже вошли в Минск, "совершенно не подозревая о взятии города войсками Красной армии, немецкий истребитель "Мессершмит-109" приземлился на аэродроме", говорится в донесении. "Летчик, немецкий лейтенант, вышел из самолета и спокойно стал его осматривать", - говорится в документе. Советские солдаты захватили в плен и пилота, и самолет.

Сдавшийся в плен под Минском радист разведывательного батальона 25-й гренадерской танковой дивизии вермахта обер-ефрейтор Леопольд Люттенбергер рассказал, что столицу Белоруссии вынуждены были оборонять "чрезвычайные полки", сформированные из остатков ранее "разбитых и рассеянных" Красной армией немецких дивизий.

"Затем нам последовал приказ отступать в направлении на Вильно (Вильнюс). Не отъехали мы и трех-пяти километров от Минска на запад, как образовалась страшная пробка: сгрудились сотни автомашин, тысячи солдат. В этот момент нас настигли русские танки. Сразу же все побежали кто куда. Я с группой солдат побежал в лес, а затем, встретив русских, сдался им в плен", - вспоминал Люттенбергер.

Оккупация Минска в годы Великой Отечественной войны

Минск во время Великой Отечественной войны был оккупирован немецкими войсками. Во время оккупации в городе Минске было организовано гетто, в Минске и его окрестностях от геноцида погибли свыше 400 тысяч человек, были разрушены до 80% жилых домов, уничтожены почти все предприятия и учреждения науки и культуры.

Третьего июля 1944 года в ходе операции "Багратион" Красная армия освободила Минск.

Операция "Багратион" (23 июня – 29 августа 1944 года) – грандиозное наступление советских войск, в ходе которого всего за две недели была разгромлена самая многочисленная на восточном фронте группа армии "Центр". Операция вошла в историю как величайший триумф Красной армии, предопределивший победу в войне.