Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска в 1944 году

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, где обнародованы рассекреченные материалы о тех событиях.
В разделе "Из Минска виделся Берлин" обнародованы исторические документы из фондов центрального архива Минобороны.
"Директивы, донесения, приказы, наградные документы и газетные материалы тех лет представили ранее неизвестные широкой общественности эпизоды одной из наиболее стремительной наступательной операции Красной армии", - рассказали в военном ведомстве.
Тщательная подготовка
Представленные документы повествуют о тщательной подготовке к проведению Минской операции, позволившей освободить столицу Белоруссии раньше поставленных сроков, о проведении уникальной артподготовки и массированных авиаударов по ключевым укрепленным районам и позициям войск противника.
В числе опубликованных документов - боевое донесение от 3 июля 1944 года начальника штаба 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта Александра Покровского, в котором он докладывает начальнику генштаба Красной армии Александру Василевскому об освобождении Минска с детальным описанием хода операции. В донесении рассказывается, что одним из первых в Минск на предельной скорости ворвались боевые машины под командованием старшего лейтенанта Александра Яковлева, командира роты 26-й гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского танкового Тацинского корпуса. В разделе опубликован наградные документы на отважного танкиста и представления его к званию Героя Советского союза.
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Застигнуты врасплох
Среди других представленных документов - донесение начальника политического отдела 5-й гвардейской танковой армии гвардии генерал-майора Шарова начальнику политуправления 3-го Белорусского фронта генерал-майору Казбинцеву. В нем говорится, что "немецкое командование было застигнуто врасплох стремительными темпами наступления на Минск".
Так, утром 3 июля 1944 года, когда советские части уже вошли в Минск, "совершенно не подозревая о взятии города войсками Красной армии, немецкий истребитель "Мессершмит-109" приземлился на аэродроме", говорится в донесении. "Летчик, немецкий лейтенант, вышел из самолета и спокойно стал его осматривать", - говорится в документе. Советские солдаты захватили в плен и пилота, и самолет.
Сдавшийся в плен под Минском радист разведывательного батальона 25-й гренадерской танковой дивизии вермахта обер-ефрейтор Леопольд Люттенбергер рассказал, что столицу Белоруссии вынуждены были оборонять "чрезвычайные полки", сформированные из остатков ранее "разбитых и рассеянных" Красной армией немецких дивизий.
"Затем нам последовал приказ отступать в направлении на Вильно (Вильнюс). Не отъехали мы и трех-пяти километров от Минска на запад, как образовалась страшная пробка: сгрудились сотни автомашин, тысячи солдат. В этот момент нас настигли русские танки. Сразу же все побежали кто куда. Я с группой солдат побежал в лес, а затем, встретив русских, сдался им в плен", - вспоминал Люттенбергер.
25 января, 11:56"Нам скрывать нечего". Историк о рассекреченных Минобороны документахМинобороны РФ рассекретило документы к 75-летию снятия блокады Ленинграда. В эфире радио Sputnik доктор исторических наук, профессор МГЛУ Алексей Плотников назвал это важным событием, напомнив про попытки фальсификации истории Второй мировой войны.
Оккупация Минска в годы Великой Отечественной войны
Минск во время Великой Отечественной войны был оккупирован немецкими войсками. Во время оккупации в городе Минске было организовано гетто, в Минске и его окрестностях от геноцида погибли свыше 400 тысяч человек, были разрушены до 80% жилых домов, уничтожены почти все предприятия и учреждения науки и культуры.
Третьего июля 1944 года в ходе операции "Багратион" Красная армия освободила Минск.
Операция "Багратион" (23 июня – 29 августа 1944 года) – грандиозное наступление советских войск, в ходе которого всего за две недели была разгромлена самая многочисленная на восточном фронте группа армии "Центр". Операция вошла в историю как величайший триумф Красной армии, предопределивший победу в войне.
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