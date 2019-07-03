Кто в городе? В какой театр еще можно успеть сходить в июле

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Кажется, что летом культурная жизнь затихает — театры закрывают сезон, разъезжаются на каникулы или гастроли, в городе работают только зоопарк и музеи. Но в афише Москвы и Санкт-Петербурга много громких премьер. О том, на какие постановки еще реально успеть в июле, — в материале РИА Новости.

Аккорд театральной олимпиады

Если окажетесь в Санкт-Петербурге на этой неделе, обратите внимание на спектакль "Эдип" Роберта Уилсона по мотивам почти одноименной пьесы Софокла. Постановку представят во время театральной олимпиады 6 и 7 июля на сцене "Балтийского дома".

В "Эдипе", как отмечают авторы проекта, показано, как древний миф трансформируется с течением времени. При этом Уилсон стирает границы между театром, танцами, музыкой и изобразительным искусством. Спектакль идет на итальянском, английском, французском, немецком и греческом языках.

Музыкальная сказка про шоу-бизнес

© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Современник" Спектакль "Нэнси" в театре "Современник" © Фото : предоставлено пресс-службой театра "Современник" Спектакль "Нэнси" в театре "Современник"

В премьере "Современника" "Нэнси" публику знакомят с новым жанром. В театре его называют "стендап про мюзикл" — это попытка соединить собственно мюзикл и остроумные комментарии к происходящему в духе стендапа.

В постановке Ивана Вырыпаева — история девушки Нэнси, которая мечтает стать кинозвездой и сталкивается с жестокой действительностью. Как это бывает в мире шоу-бизнеса, можно понаблюдать на основной сцене "Современника" 9 и 24 июля.

"Бег" как предчувствие

© Фото : Александр Иванишин / Предоставлено пресс-службой МХТ имени А.П.Чехова Спектакль "Бег" в МХТ имени А. П. Чехова 1 из 2 Спектакль "Бег" в МХТ имени А. П. Чехова © Фото : Александр Иванишин / Предоставлено пресс-службой МХТ имени А.П.Чехова © Фото : Александр Иванишин / Предоставлено пресс-службой МХТ имени А.П.Чехова Спектакль "Бег" в МХТ имени А. П. Чехова 2 из 2 Спектакль "Бег" в МХТ имени А. П. Чехова © Фото : Александр Иванишин / Предоставлено пресс-службой МХТ имени А.П.Чехова 1 из 2 Спектакль "Бег" в МХТ имени А. П. Чехова © Фото : Александр Иванишин / Предоставлено пресс-службой МХТ имени А.П.Чехова 2 из 2 Спектакль "Бег" в МХТ имени А. П. Чехова © Фото : Александр Иванишин / Предоставлено пресс-службой МХТ имени А.П.Чехова

Премьера "Бега" состоялась в МХТ в день рождения Михаила Булгакова 15 мая 2019 года. Как ни удивительно, но это первая постановка пьесы на сцене, для которой она была написана в 1928 году. В спектакле о разгроме Белой армии и трагедии эмиграции сыграли Михаил Пореченков, Андрей Бурковский, Ирина Пегова, Яна Гладких.

Если удастся достать билет, в нынешнем сезоне еще можно успеть увидеть "Бег" 5 июля.

Музыкальный ужастик в Театре Фоменко

© Фото : А.Иноземцева / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко" Спектакль "Завещание Чарльза Адамса" 1 из 4 Спектакль "Завещание Чарльза Адамса" © Фото : А.Иноземцева / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко" © Фото : А.Белякова / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко" Спектакль "Завещание Чарльза Адамса" 2 из 4 Спектакль "Завещание Чарльза Адамса" © Фото : А.Белякова / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко" © Фото : А.Бессер / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко" Спектакль "Завещание Чарльза Адамса" 3 из 4 Спектакль "Завещание Чарльза Адамса" © Фото : А.Бессер / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко" © Фото : Л.Герасимчук / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко" Спектакль "Завещание Чарльза Адамса" 4 из 4 Спектакль "Завещание Чарльза Адамса" © Фото : Л.Герасимчук / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко" 1 из 4 Спектакль "Завещание Чарльза Адамса" © Фото : А.Иноземцева / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко" 2 из 4 Спектакль "Завещание Чарльза Адамса" © Фото : А.Белякова / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко" 3 из 4 Спектакль "Завещание Чарльза Адамса" © Фото : А.Бессер / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко" 4 из 4 Спектакль "Завещание Чарльза Адамса" © Фото : Л.Герасимчук / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"

В Театре Фоменко показывают постановку, источником вдохновения для которой послужили готические фантазии Тима Бертона, сказка о Белоснежке, детективы Альфреда Хичкока и немой кинематограф. Речь о "Завещании Чарльза Адамса, или Доме семи повешенных".

Для создания нужной атмосферы театр попросил написать музыку к спектаклю лидеров рок-команды "СЛОТ" Дарию Ставрович (Нуки) и Сергея Боголюбского.

Зрителей ждут трюки, спецэффекты, танцы, песни и разговоры, в которых герои пытаются найти ответы на извечные вопросы бытия. Присоединиться к размышлениям можно 7, 17, 23 и 30 июля на новой сцене театра.

Возвращение к истокам в МДТ

© Фото : пресс-служба Академического Малого драматического театра — Театра Европы Спектакль "Братья и сестры. Версия 2015" 1 из 3 Спектакль "Братья и сестры. Версия 2015" © Фото : пресс-служба Академического Малого драматического театра — Театра Европы © Фото : пресс-служба Академического Малого драматического театра — Театра Европы Спектакль "Братья и сестры. Версия 2015" 2 из 3 Спектакль "Братья и сестры. Версия 2015" © Фото : пресс-служба Академического Малого драматического театра — Театра Европы © Фото : пресс-служба Академического Малого драматического театра — Театра Европы Спектакль "Братья и сестры. Версия 2015" 3 из 3 Спектакль "Братья и сестры. Версия 2015" © Фото : пресс-служба Академического Малого драматического театра — Театра Европы 1 из 3 Спектакль "Братья и сестры. Версия 2015" © Фото : пресс-служба Академического Малого драматического театра — Театра Европы 2 из 3 Спектакль "Братья и сестры. Версия 2015" © Фото : пресс-служба Академического Малого драматического театра — Театра Европы 3 из 3 Спектакль "Братья и сестры. Версия 2015" © Фото : пресс-служба Академического Малого драматического театра — Театра Европы

В этом сезоне попасть на премьеры Малого драматического театра в Санкт-Петербурге уже не получится, но стоит обратить внимание на легендарный спектакль "Братья и сестры". Впервые его поставил на сцене МДТ Лев Додин в 1985 году, а недавно обновили, добавив к названию "Версия 2015". Рассказ о послевоенной деревенской жизни, переживаниях простых людей середины XX века не теряет актуальности и в ХХI веке.

Спектакль покажут на основной сцене 21 июля.

Портал в параллельную реальность Театра имени Ермоловой

© Фото : пресс-служба театра имени Ермоловой Спектакль "Крошка Цахес" в Театре имени Ермоловой 1 из 3 Спектакль "Крошка Цахес" в Театре имени Ермоловой © Фото : пресс-служба театра имени Ермоловой © Фото : пресс-служба театра имени Ермоловой Спектакль "Крошка Цахес" в Театре имени Ермоловой 2 из 3 Спектакль "Крошка Цахес" в Театре имени Ермоловой © Фото : пресс-служба театра имени Ермоловой © Фото : пресс-служба театра имени Ермоловой Спектакль "Крошка Цахес" в Театре имени Ермоловой 3 из 3 Спектакль "Крошка Цахес" в Театре имени Ермоловой © Фото : пресс-служба театра имени Ермоловой 1 из 3 Спектакль "Крошка Цахес" в Театре имени Ермоловой © Фото : пресс-служба театра имени Ермоловой 2 из 3 Спектакль "Крошка Цахес" в Театре имени Ермоловой © Фото : пресс-служба театра имени Ермоловой 3 из 3 Спектакль "Крошка Цахес" в Театре имени Ермоловой © Фото : пресс-служба театра имени Ермоловой

Фантастическую трагикомедию "Крошка Цахес" по повести немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана поставил Кирилл Вытоптов. Он перенес время действия в наши дни, но, как утверждают в театре, "в привычном и узнаваемом мире постоянно будут открываться дверцы в фантастические и параллельные миры".

Спектакль — о массовых иллюзиях и заблуждениях, когда "уродливое, злое и бездарное в глазах большинства людей выглядит красивым, добрым и талантливым".