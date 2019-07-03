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РИА Новости
Культура

Кто в городе? В какой театр еще можно успеть сходить в июле

Вчера, 08:00
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© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Современник"Спектакль "Нэнси" в театре "Современник"
Спектакль Нэнси в театре Современник
© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Современник"
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Кажется, что летом культурная жизнь затихает — театры закрывают сезон, разъезжаются на каникулы или гастроли, в городе работают только зоопарк и музеи. Но в афише Москвы и Санкт-Петербурга много громких премьер. О том, на какие постановки еще реально успеть в июле, — в материале РИА Новости.

Аккорд театральной олимпиады

Если окажетесь в Санкт-Петербурге на этой неделе, обратите внимание на спектакль "Эдип" Роберта Уилсона по мотивам почти одноименной пьесы Софокла. Постановку представят во время театральной олимпиады 6 и 7 июля на сцене "Балтийского дома".
В "Эдипе", как отмечают авторы проекта, показано, как древний миф трансформируется с течением времени. При этом Уилсон стирает границы между театром, танцами, музыкой и изобразительным искусством. Спектакль идет на итальянском, английском, французском, немецком и греческом языках.

Музыкальная сказка про шоу-бизнес

© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Современник"Спектакль "Нэнси" в театре "Современник"
Спектакль Нэнси в театре Современник
© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Современник"
Спектакль "Нэнси" в театре "Современник"
В премьере "Современника" "Нэнси" публику знакомят с новым жанром. В театре его называют "стендап про мюзикл" — это попытка соединить собственно мюзикл и остроумные комментарии к происходящему в духе стендапа.
В постановке Ивана Вырыпаева — история девушки Нэнси, которая мечтает стать кинозвездой и сталкивается с жестокой действительностью. Как это бывает в мире шоу-бизнеса, можно понаблюдать на основной сцене "Современника" 9 и 24 июля.

"Бег" как предчувствие

© Фото : Александр Иванишин / Предоставлено пресс-службой МХТ имени А.П.ЧеховаСпектакль "Бег" в МХТ имени А. П. Чехова
Спектакль Бег в МХТ имени А. П. Чехова
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Спектакль "Бег" в МХТ имени А. П. Чехова
© Фото : Александр Иванишин / Предоставлено пресс-службой МХТ имени А.П.Чехова
© Фото : Александр Иванишин / Предоставлено пресс-службой МХТ имени А.П.ЧеховаСпектакль "Бег" в МХТ имени А. П. Чехова
Спектакль Бег в МХТ имени А. П. Чехова
2 из 2
Спектакль "Бег" в МХТ имени А. П. Чехова
© Фото : Александр Иванишин / Предоставлено пресс-службой МХТ имени А.П.Чехова
1 из 2
Спектакль "Бег" в МХТ имени А. П. Чехова
© Фото : Александр Иванишин / Предоставлено пресс-службой МХТ имени А.П.Чехова
2 из 2
Спектакль "Бег" в МХТ имени А. П. Чехова
© Фото : Александр Иванишин / Предоставлено пресс-службой МХТ имени А.П.Чехова
Премьера "Бега" состоялась в МХТ в день рождения Михаила Булгакова 15 мая 2019 года. Как ни удивительно, но это первая постановка пьесы на сцене, для которой она была написана в 1928 году. В спектакле о разгроме Белой армии и трагедии эмиграции сыграли Михаил Пореченков, Андрей Бурковский, Ирина Пегова, Яна Гладких.
Если удастся достать билет, в нынешнем сезоне еще можно успеть увидеть "Бег" 5 июля.

Музыкальный ужастик в Театре Фоменко

© Фото : А.Иноземцева / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
Спектакль Завещание Чарльза Адамса
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Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
© Фото : А.Иноземцева / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"
© Фото : А.Белякова / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
Спектакль Завещание Чарльза Адамса
2 из 4
Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
© Фото : А.Белякова / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"
© Фото : А.Бессер / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
Спектакль Завещание Чарльза Адамса
3 из 4
Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
© Фото : А.Бессер / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"
© Фото : Л.Герасимчук / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
Спектакль Завещание Чарльза Адамса
4 из 4
Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
© Фото : Л.Герасимчук / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"
1 из 4
Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
© Фото : А.Иноземцева / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"
2 из 4
Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
© Фото : А.Белякова / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"
3 из 4
Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
© Фото : А.Бессер / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"
4 из 4
Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
© Фото : Л.Герасимчук / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"
В Театре Фоменко показывают постановку, источником вдохновения для которой послужили готические фантазии Тима Бертона, сказка о Белоснежке, детективы Альфреда Хичкока и немой кинематограф. Речь о "Завещании Чарльза Адамса, или Доме семи повешенных".
Для создания нужной атмосферы театр попросил написать музыку к спектаклю лидеров рок-команды "СЛОТ" Дарию Ставрович (Нуки) и Сергея Боголюбского.
Зрителей ждут трюки, спецэффекты, танцы, песни и разговоры, в которых герои пытаются найти ответы на извечные вопросы бытия. Присоединиться к размышлениям можно 7, 17, 23 и 30 июля на новой сцене театра.

Возвращение к истокам в МДТ

© Фото : пресс-служба Академического Малого драматического театра — Театра ЕвропыСпектакль "Братья и сестры. Версия 2015"
Спектакль Братья и сестры. Версия 2015
1 из 3
Спектакль "Братья и сестры. Версия 2015"
© Фото : пресс-служба Академического Малого драматического театра — Театра Европы
© Фото : пресс-служба Академического Малого драматического театра — Театра ЕвропыСпектакль "Братья и сестры. Версия 2015"
Спектакль Братья и сестры. Версия 2015
2 из 3
Спектакль "Братья и сестры. Версия 2015"
© Фото : пресс-служба Академического Малого драматического театра — Театра Европы
© Фото : пресс-служба Академического Малого драматического театра — Театра ЕвропыСпектакль "Братья и сестры. Версия 2015"
Спектакль Братья и сестры. Версия 2015
3 из 3
Спектакль "Братья и сестры. Версия 2015"
© Фото : пресс-служба Академического Малого драматического театра — Театра Европы
1 из 3
Спектакль "Братья и сестры. Версия 2015"
© Фото : пресс-служба Академического Малого драматического театра — Театра Европы
2 из 3
Спектакль "Братья и сестры. Версия 2015"
© Фото : пресс-служба Академического Малого драматического театра — Театра Европы
3 из 3
Спектакль "Братья и сестры. Версия 2015"
© Фото : пресс-служба Академического Малого драматического театра — Театра Европы
В этом сезоне попасть на премьеры Малого драматического театра в Санкт-Петербурге уже не получится, но стоит обратить внимание на легендарный спектакль "Братья и сестры". Впервые его поставил на сцене МДТ Лев Додин в 1985 году, а недавно обновили, добавив к названию "Версия 2015". Рассказ о послевоенной деревенской жизни, переживаниях простых людей середины XX века не теряет актуальности и в ХХI веке.
Спектакль покажут на основной сцене 21 июля.

Портал в параллельную реальность Театра имени Ермоловой

© Фото : пресс-служба театра имени ЕрмоловойСпектакль "Крошка Цахес" в Театре имени Ермоловой
Спектакль Крошка Цахес в Театре имени Ермоловой
1 из 3
Спектакль "Крошка Цахес" в Театре имени Ермоловой
© Фото : пресс-служба театра имени Ермоловой
© Фото : пресс-служба театра имени ЕрмоловойСпектакль "Крошка Цахес" в Театре имени Ермоловой
Спектакль Крошка Цахес в Театре имени Ермоловой
2 из 3
Спектакль "Крошка Цахес" в Театре имени Ермоловой
© Фото : пресс-служба театра имени Ермоловой
© Фото : пресс-служба театра имени ЕрмоловойСпектакль "Крошка Цахес" в Театре имени Ермоловой
Спектакль Крошка Цахес в Театре имени Ермоловой
3 из 3
Спектакль "Крошка Цахес" в Театре имени Ермоловой
© Фото : пресс-служба театра имени Ермоловой
1 из 3
Спектакль "Крошка Цахес" в Театре имени Ермоловой
© Фото : пресс-служба театра имени Ермоловой
2 из 3
Спектакль "Крошка Цахес" в Театре имени Ермоловой
© Фото : пресс-служба театра имени Ермоловой
3 из 3
Спектакль "Крошка Цахес" в Театре имени Ермоловой
© Фото : пресс-служба театра имени Ермоловой
Фантастическую трагикомедию "Крошка Цахес" по повести немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана поставил Кирилл Вытоптов. Он перенес время действия в наши дни, но, как утверждают в театре, "в привычном и узнаваемом мире постоянно будут открываться дверцы в фантастические и параллельные миры".
Спектакль — о массовых иллюзиях и заблуждениях, когда "уродливое, злое и бездарное в глазах большинства людей выглядит красивым, добрым и талантливым".
Побывать на последнем представлении в этом сезоне можно 4 июля.
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КультураТеатрЛев ДодинМалый драматический театр - театр ЕвропыМосковский драматический театр имени М. Н. ЕрмоловойСергей ЖеновачСовременник (театр)МXT имени ЧеховаМастерская Петра ФоменкоМихаил ПореченковИван ВырыпаевМихаил БулгаковМоскваСанкт-Петербург
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