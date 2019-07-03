Триумф "Багратиона". Чем Гитлер поплатился за оккупацию Белоруссии

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Одновременное наступление 700-километровым фронтом, сотни тысяч уничтоженных и пленных гитлеровцев — 3 июля 1944-го в ходе стратегической операции "Багратион", во многом определивший исход Великой Отечественной войны, советские войска освободили Минск. За годы оккупации Белоруссии немцы создали здесь мощную систему обороны, но направление главного удара оказалось для них полной неожиданностью. Как 75 лет назад Красная армия разгромила сильнейшую группировку вермахта — в материале РИА Новости.

Рухнувший "балкон"

"Багратион" считается крупнейшей в современной военной истории наступательной операцией и, конечно, одной из ключевых и успешных за годы Великой Отечественной войны. К ней начали готовиться в апреле 1944-го. Главной целью стала ликвидация так называемого "белорусского балкона" — выступа площадью 250 тысяч квадратных километров, который покрывал всю Белоруссию. Освобождение этой территории открывало путь советским войскам на Польшу и Германию, делало уязвимыми фланги немецких групп армий "Север" и "Северная Украина".

Операция проводилась силами четырех фронтов — 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских — это 178 стрелковых дивизий, 12 танковых и механизированных корпусов и 21 бригада. С воздуха войска прикрывали пять воздушных армий. Общая численность советской группировки превысила 1,2 миллиона человек, более четырех тысяч танков, почти пять тысяч самолетов, 34 тысячи орудий и минометов. Особая роль отводилась партизанам, которых в Белоруссии на тот момент было порядка 140 тысяч. Они должны были вести диверсионную работу в тылу противника, нарушать коммуникации и не допускать подвоза резервов, первыми захватывать плацдармы и переправы на реках, удерживая их до подхода основных сил.

Гитлер не ожидал широкомасштабного наступления на белорусском участке фронта — командование вермахта считало, что советские войска продолжат наступать на Украине, чтобы попытаться отрезать группы армий "Центр" и "Север". Поэтому именно сюда немцы перебросили значительные силы. Красную армию на белорусском направлении немцы планировали сдерживать только силами группы армий "Центр". Но, несмотря на это, гитлеровцы хорошо укрепились во многих населенных пунктах — Витебск, Бобруйск, Могилев, Борисов, Оршу и Минск превратили в настоящие крепости с расчетом на бои в полном окружении.

Для немецкого командования белорусский выступ имел огромное значение — он был своеобразным буфером между Польшей и Восточной Пруссией. Отсюда же можно было нанести удар по Москве. Немцы создали здесь глубокоэшелонированную оборону из нескольких рубежей глубиной до 250 километров. За годы оккупации Белоруссии гитлеровцы успели построить тысячи дзотов, блиндажей, оборудовать сменные позиции для артиллерии и хорошо укрепленные пулеметные точки.

На руку им сыграла и лесисто-болотистая местность — они грамотно использовали реки и другие природные препятствия для сдерживания возможного наступления. Всего же в составе группы армий "Центр" насчитывалось около 900 тысяч личного состава, десять тысяч орудий и минометов, 900 танков и 1350 самолетов.

© РИА Новости В дни операции "Багратион". За столом (слева направо): В.Е. Макаров — бригадный комиссар, Александр Михайлович Василевский — начальника Генерального штаба, Иван Данилович Черняховский — генерал армии © РИА Новости В дни операции "Багратион". За столом (слева направо): В.Е. Макаров — бригадный комиссар, Александр Михайлович Василевский — начальника Генерального штаба, Иван Данилович Черняховский — генерал армии

Второй Сталинград

Перед советским командованием встала очень непростая задача. Замысел операции "Багратион" заключался в том, чтобы несколькими мощными, глубокими ударами четырех фронтов прорвать оборону противника сразу на шести направлениях. Затем, развивая наступление, ликвидировать в районе Минска главные силы группы армий "Центр". Далее советские войска должны были войти в Польшу и выйти на рубеж Каунас — Белосток — Люблин.

Операция началась 23 июня 1944-го. На прорыв обороны под Витебском советским войскам потребовалось два дня — в котел загнали сразу пять немецких дивизий. Еще два дня ушло на то, чтобы полностью ликвидировать окруженных гитлеровцев. В этот же день освободили Оршу. Таким образом, удалось уничтожить левый северный фланг группы армий "Центр". Уже тогда немцы несли огромные потери — только под Витебском и Оршей были уничтожены более 40 тысяч человек, еще 17 тысяч попали в плен. Могилев освободили 28 июня — здесь вермахт лишился еще более 30 тысяч солдат и офицеров.

Бобруйскую группировку противника громили войска 1-го Белорусского фронта. Бойцам Красной армии приходилось действовать в болотистой местности, но это порой играло и на руку — часто немцы не ожидали атак со стороны болот, считая, что наступать оттуда невозможно. Укрепленный Бобруйск штурмовали два дня — немцы пытались деблокировать окруженный город, но все их попытки провалились. Двадцать девятого июня город очистили от гитлеровцев. При этом 9-я полевая армия вермахта была полностью уничтожена — немцы потеряли более 70 тысяч солдат и офицеров. Дорога на Минск была свободна.

© РИА Новости Белорусская наступательная операция "Багратион" проходила с 23 июня по 29 августа 1944 года. Вступление Красной армии в Минск © РИА Новости Белорусская наступательная операция "Багратион" проходила с 23 июня по 29 августа 1944 года. Вступление Красной армии в Минск

Потеряв Слуцк и Несвиж, немцы лишились путей отхода. Первого-второго июля войска 1-го Белорусского фронта подошли к Минску — здесь им противостояла свежая 5-я немецкая танковая дивизия. В течение нескольких суток тяжелейших боев это соединение лишилось большей части техники и личного состава. Рано утром 3 июля в Минск первым ворвался танковый корпус Алексея Бурдейного, с юга в город вошли передовые части 1-го Белорусского фронта. Немцы почти не сопротивлялись, и уже к середине дня советские войска полностью освободили столицу Белоруссии. В результате Минской наступательной операции в окружение попала 4-я немецкая армия — этот котел ликвидировали еще несколько дней, более 70 тысяч гитлеровцев навсегда остались в белорусской земле, еще 35 тысяч попали в плен.

Командование вермахта предпринимало попытки восстановить оборону и стабилизировать положение. Но на это критически не хватало резервов. Гитлеровцам не оставалось ничего, кроме как отступать. Однако свободно сделать это им не позволяла советская авиация. Малое количество пригодных дорог и болота заставили немцев сосредоточить отступающие войска на Жлобинском и Рогачевском шоссе, что упрощало советским летчикам поиск и уничтожение противника. Массированными ударами с воздуха бомбардировщики и штурмовики сжигали десятки колон военной техники.

© РИА Новости Белорусская наступательная операция "Багратион" (23 июня — 29 августа 1944 года). Колонна пленных немцев © РИА Новости Белорусская наступательная операция "Багратион" (23 июня — 29 августа 1944 года). Колонна пленных немцев

Коренной перелом

В общей сложности советские войска продвинулись до 280 километров, разгромив около 30 немецких дивизий и освободив большую часть Белоруссии. Затем начался второй этап операции "Багратион" — наступления Красной армии на вильнюсском, гродненском, брестском и шауляйском направлениях. Семнадцатого-восемнадцатого июля советские войска пересекли границу с Польшей, а к концу августа вышли на реку Висла и подошли вплотную к Варшаве. Ставка приняла решение не продолжать наступление и перейти к обороне — войска были измотаны, требовалось пополнение техникой и боеприпасами.

За 68 дней ожесточенных боев потери Красной армии составили более 765 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Из них 178 тысяч — безвозвратные потери.

© РИА Новости Жители Минска встречают советских воинов © РИА Новости Жители Минска встречают советских воинов

Успех Белорусской операции позволил нанести новые мощные удары по немецким войскам в Прибалтике, Польше и Восточной Пруссии. Поражение Германии в Белоруссии вынудило немецкое командование перебросить значительные резервы с западного фронта, тем самым высадившиеся в Нормандии армии союзников смогли проводить свои наступательные операции в благоприятных условиях.

Общие потери вермахта составили более 500 тысяч человек. Из 179 дивизий, действовавших на белорусском направлении, несколько десятков были полностью уничтожены, половина лишились боеспособности, потеряв более 50 процентов личного состава. Сотни тысяч гитлеровцев, в том числе 21 генерал, оказались в плену.

Результаты были грандиозны, но западные союзники сомневались в их правдивости. Тогда руководство СССР решилось на уникальную показательную акцию — 17 июля 1944-го в Москве состоялся марш пленных немцев. По улицам города строем провели 57 тысяч гитлеровцев во главе с их военачальниками. Чуть менее многочисленные "парады" состоялись в Киеве и Минске.