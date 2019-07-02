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РИА Новости

Си Цзиньпин призвал укрепить антитеррористическое сотрудничество с Турцией

Вчера, 19:46
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости повысить уровень политического взаимодоверия между двумя странами и укреплять сотрудничество с Турцией в сфере противодействия терроризму, следует из заявления МИД КНР.
"Двум странам необходимо повысить уровень политического взаимодоверия, укреплять стратегическое взаимодействие, уважать коренные интересы и обеспокоенности друг друга в вопросах, касающихся суверенитета, независимости и территориальной целостности … предпринимать практические шаги для продвижения сотрудничества в сфере противодействия терроризму", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что китайская сторона высоко ценит то, что президент Эрдоган не позволяет никаким силам заниматься на территории Турции антикитайской сепаратисткой деятельностью, придает большое значение тому, что турецкая сторона поддерживает Китай в борьбе с терроризмом.
"Мы готовы укреплять с турецкой стороной сотрудничество в сфере борьбы с международным терроризмом", - добавил Си Цзиньпин.
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Отношения Турции и Китая обострились после того, как в феврале официальный представитель МИД Турции Хами Аксой призвал Китай уважать права этнических уйгуров и закрыть лагеря для их принудительного содержания. Аксой заявил, что "тот факт, что в XXI веке вновь появились концентрационные лагеря – позор для всего человечества". По его словам, "более миллиона уйгуров столкнулись с политикой принудительного задержания, пыток и идеологической обработки в тюрьмах и концлагерях".
МИД Китая назвал "отвратительными" эти заявления и выразил протест.
В начале марта посольство Китая в Турции объявило о временном закрытии генконсульства КНР в Измире после обмена этими резкими заявлениям. Однако посольство заявило, что это было принято по различным соображениям, таким как "эффективность и интеграция ресурсов".
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